Adrián Suar y Natalia Oreiro, juntos en la película "Yo, Narciso"

Salieron a la luz las primeras imágenes de “Yo, Narciso”, la nueva película protagonizada por Adrián Suar junto a Natalia Oreiro , que combina comedia y crítica social en una historia que pone el foco en el fenómeno del narcisismo moderno.

La película, dirigida por el propio Adrián Suar y con un guión escrito junto a Pablo Solarz, llegará a los cines argentinos en agosto en este año.

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Después del éxito de “30 noches con mi ex” y “MazelTov” , Adrian Suar redobla la apuesta con una propuesta que busca conectar con el público desde el humor, pero también desde la identificación. En este primer adelanto, ya se percibe el tono ácido y la química entre los protagonistas.

La trama gira en torno a Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de sociología que decide escribir un libro sobre el narcisismo. Para eso, elige como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un seductor y carismático cirujano plástico.

Bajo una identidad falsa, Rocío se infiltra como paciente interesada en un retoque estético, con la intención de analizar a su “sujeto” desde adentro. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico pronto se convierte en un juego peligroso de seducción.

image Nueva película con Adrian Suar y Natalia Oreiro.

A medida que avanzan los encuentros, el personaje de Adrián Suar despliega todo su encanto, mientras Rocío intenta sostener la distancia con excusas cada vez más insólitas. Pero el plan empieza a tambalear cuando él se enamora, poniendo en riesgo toda la investigación.

La película fue producida por Preludio y Pampa Films y será distribuida por Buena Vista International. El rodaje se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2025, con un equipo técnico de primer nivel.

Además, la película contará con la participación especial de Moria Casán, quien está a punto de estrenar una serie sobre su carrera profesional y su vida.