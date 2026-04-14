martes 14 de abril de 2026
Escribinos
14 de abril de 2026
Luz, cámara, acción.

Adrián Suar y Natalia Oreiro, juntos en la película "Yo, Narciso"

Lanzaron el primer adelanto de la película, con escenas en clave de comedia y de crítica social, que protagonizan Adrián Suar y Natalia Oreiro.

Adrián Suar y Natalia Oreiro, juntos.&nbsp;

Adrián Suar y Natalia Oreiro, juntos. 

Salieron a la luz las primeras imágenes de “Yo, Narciso”, la nueva película protagonizada por Adrián Suar junto a Natalia Oreiro, que combina comedia y crítica social en una historia que pone el foco en el fenómeno del narcisismo moderno.

La película, dirigida por el propio Adrián Suar y con un guión escrito junto a Pablo Solarz, llegará a los cines argentinos en agosto en este año.

Lee además
Eva de Dominici, cerca de ser Máxima en Superman. 
Luz, cámara, acción.

Eva de Dominici, de Fiorito a sumarse a la nueva película de Superman
Xuxa y Natalia Oreiro, en los 90. 
Rescate emotivo.

Natalia Oreiro contó por qué Xuxa fue clave en su carrera artística

Embed

Después del éxito de “30 noches con mi ex” y “MazelTov”, Adrian Suar redobla la apuesta con una propuesta que busca conectar con el público desde el humor, pero también desde la identificación. En este primer adelanto, ya se percibe el tono ácido y la química entre los protagonistas.

Cómo es la película con Adrián Suar y Natalia Oreiro

La trama gira en torno a Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de sociología que decide escribir un libro sobre el narcisismo. Para eso, elige como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un seductor y carismático cirujano plástico.

Bajo una identidad falsa, Rocío se infiltra como paciente interesada en un retoque estético, con la intención de analizar a su “sujeto” desde adentro. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico pronto se convierte en un juego peligroso de seducción.

image
Nueva película con Adrian Suar y Natalia Oreiro.

Nueva película con Adrian Suar y Natalia Oreiro.

A medida que avanzan los encuentros, el personaje de Adrián Suar despliega todo su encanto, mientras Rocío intenta sostener la distancia con excusas cada vez más insólitas. Pero el plan empieza a tambalear cuando él se enamora, poniendo en riesgo toda la investigación.

La película fue producida por Preludio y Pampa Films y será distribuida por Buena Vista International. El rodaje se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2025, con un equipo técnico de primer nivel.

Además, la película contará con la participación especial de Moria Casán, quien está a punto de estrenar una serie sobre su carrera profesional y su vida.

Temas
Seguí leyendo

Eva de Dominici, de Fiorito a sumarse a la nueva película de Superman

Natalia Oreiro contó por qué Xuxa fue clave en su carrera artística

Prime Video estrena "La Caja Azul", una película con Luisana Lopilato

Se estrena "Instante", una película con Magui Bravi y Alejandro Fiore

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Felipe Staiti tenía 64 años.  video
Tristeza.

Adiós a Felipe Staiti, el fundador de Los Enanitos Verdes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Adrián Suar y Natalia Oreiro, juntos.  video
Luz, cámara, acción.

Adrián Suar y Natalia Oreiro, juntos en la película "Yo, Narciso"