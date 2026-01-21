miércoles 21 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo será la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani para Netflix

Adrián Suar y Griselda Siciliani serán dirigidos por Álex de la Iglesia en una película para Netflix basada en la obra de teatro “Felicidades”.

Adrián Suar y Griselda Siciliani con Álex de la Iglesia.&nbsp;

Netflix confirmó con un gracioso video el inicio de rodaje de “Felicidades”, una nueva película realizada en Argentina y basada en la exitosa obra teatral homónima que será protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani, con dirección del reconocido cineasta español Álex de la Iglesia.

Sin embargo, lo que comienza como una noche ideal se vuelve un caos cuando aparece un médium y los invitados quedan atrapados en un ambiente cargado de tensiones, secretos y verdades incómodas dentro de una casa que parece cobrar protagonismo.

La película se está filmando íntegramente en Buenos Aires y reúne a un elenco de primera línea, como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola, y la participación especial de Diego Capusotto.

Detrás de la producción se encuentra Preludio, y el proyecto marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina, posicionándose como una de las apuestas fuertes del año para la plataforma.

Adrián Suar y Griselda Siciliani, juntos.

Adrián Suar y su reencuentro artístico con Griselda Siciliani

El productor y protagonista, Adrián Suar también destacó el valor del proyecto: “Estoy muy feliz de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria”.

Asimismo, celebró el reencuentro artístico con Griselda Siciliani y el apoyo de la plataforma: “Agradezco a Netflix por la confianza y por acompañar a Preludio en este gran proyecto”.

