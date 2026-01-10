domingo 11 de enero de 2026
10 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

"Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines

El clásico de Quentin Tarantino, protagonizado por Uma Thurman, se estrenó en dos partes y ahora se verá en un sola película y material extra.

Uma Thurman, en acción.&nbsp;

La película llegará a las salas de buen parte del mundo en abril de este año de la mano de Elástica Films y que incluirá una secuencia de anime inédita de 7 minutos de duración.

Un clásico de Quentin Tarantino.

"Uma Thurman interpreta a la Novia, dada por muerta después de que su antiguo jefe y amante, Bill, organizase una masacre durante el ensayo de su boda, disparándole en la cabeza y arrebatándole a su hija nonata. Al despertar del coma, emprende una implacable venganza contra los miembros del Escuadrón de Asesinato de las Víboras Mortales, decidida a ajustar cuentas uno a uno hasta llegar al propio Bill", relata la sinopsis de la película.

La obra de Quentin Tarantino, en formato original

“Kill Bill” fue concebida, rodada y montada inicialmente como un solo largometraje. Ante su duración y ambición, el proyecto se dividió en dos partes para su estreno en cine en 2003 y 2004.

Desde entonces, el montaje completo se convirtió en una obra casi mítica, reclamada durante años por los seguidores del director. Así pues, la fusión de ambos volúmenes será proyectada en 70 mm y 35 mm en cines seleccionados.

Aunque es la primera vez que esta versión definitiva llega a los cines de forma masiva, “Kill Bill” sí se proyectó como una única película en el Festival de Cannes de 2006 y, posteriormente, en el mítico New Beverly Cinema de Los Ángeles que, desde 2007, es propiedad de Quentin Tarantino.

