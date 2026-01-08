jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: Jennifer López, películas de terror y una comedia

Los estrenos de cine traen una nueva versión de “El beso de la mujer araña”, con Jennifer López y Diego Luna, y películas para todos los gustos.

Jennifer López protagoniza una historia argentina.&nbsp;

El beso de la mujer araña

Director: Bill Condon.

Elenco: Jennifer López, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraz.

Síntesis: basada en el Musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb; y la novela de Manuel Puig. Ambientada en una cárcel argentina, la historia sigue a dos hombres aparentemente opuestos que comparten encierro: Valentín, un preso político dispuesto a sacrificarlo todo por la revolución, y Molina, un homosexual encarcelado por su identidad, que se refugia en los recuerdos de viejas películas y ensoñaciones glamorosas. Entre represión y deseo, ambos descubren que incluso en la oscuridad puede nacer una complicidad inesperada. “El beso de la mujer araña” entrelaza fantasía y realidad en una historia sobre la libertad, el amor y el poder transformador de la imaginación. (Drama, Estados Unidos)

Los demás estrenos de cine

Song Sung Blue

Director: Craig Brewer.

Elenco: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson.

Síntesis: basada en una historia real, dos músicos que atraviesan una mala racha forman una alegre banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y perseguir tus sueños. (Musical, Estados Unidos)

Primate

Director: Johannes Roberts.

Elenco: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur.

Síntesis: las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en un relato aterrador y primitivo de horror y supervivencia. (Terror, Estados Unidos)

Saint Catherine

Directores: Michael Escobedo, Juan de Dios Garduño, Hana Kazim, Gonzalo Mellid, Raffael Oliveri.

Elenco: Valentina Mas, Raymond Lee, Pachi Lucas, Julia Kraiselburd, Emilia Mayo, Greta Emma, Agustin Olcese, Adriana Torrebejano, Pablo Chiapella, Alberto Tierrez.

Síntesis: una niña huérfana es rescatada de un ritual satánico y llevada al Instituto Santa Catalina para jóvenes sin hogar. Allí aprenderá nuevas habilidades mientras se enfrenta a los demonios que la acechan. (Terror, Argentina)

Volver a los 17

Director: Gonzalo Badilla.

Elenco: Sebastián Badilla, Carolina Domenech, Manuela Viale, Michelle Masson, José Browne-Bezanilla, Bruno Rondini.

Síntesis: Pipe es un adulto perdedor que toda la vida se ha arrepentido de nunca intentar conquistar a la chica de sus sueños: Amalia Braun, cuando ambos iban en la secundaria años atrás. (Comedia, Argentina).

