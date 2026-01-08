Estrenos de cine: Jennifer López, películas de terror y una comedia

En los estrenos de cine se destaca una nueva versión de “El beso de la mujer araña”, sobre la novela de Manuel Puig, con Jennifer López y Diego Luna, junto con un musical, una comedia y dos películas de terror.
Los estrenos de cine traen una nueva versión de “El beso de la mujer araña”, con Jennifer López y Diego Luna, y películas para todos los gustos.
En los estrenos de cine se destaca una nueva versión de “El beso de la mujer araña”, sobre la novela de Manuel Puig, con Jennifer López y Diego Luna, junto con un musical, una comedia y dos películas de terror.
Director: Bill Condon.
Elenco: Jennifer López, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraz.
Síntesis: basada en el Musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb; y la novela de Manuel Puig. Ambientada en una cárcel argentina, la historia sigue a dos hombres aparentemente opuestos que comparten encierro: Valentín, un preso político dispuesto a sacrificarlo todo por la revolución, y Molina, un homosexual encarcelado por su identidad, que se refugia en los recuerdos de viejas películas y ensoñaciones glamorosas. Entre represión y deseo, ambos descubren que incluso en la oscuridad puede nacer una complicidad inesperada. “El beso de la mujer araña” entrelaza fantasía y realidad en una historia sobre la libertad, el amor y el poder transformador de la imaginación. (Drama, Estados Unidos)
Director: Craig Brewer.
Elenco: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson.
Síntesis: basada en una historia real, dos músicos que atraviesan una mala racha forman una alegre banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y perseguir tus sueños. (Musical, Estados Unidos)
Director: Johannes Roberts.
Elenco: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur.
Síntesis: las vacaciones tropicales de un grupo de amigos se convierten en un relato aterrador y primitivo de horror y supervivencia. (Terror, Estados Unidos)
Directores: Michael Escobedo, Juan de Dios Garduño, Hana Kazim, Gonzalo Mellid, Raffael Oliveri.
Elenco: Valentina Mas, Raymond Lee, Pachi Lucas, Julia Kraiselburd, Emilia Mayo, Greta Emma, Agustin Olcese, Adriana Torrebejano, Pablo Chiapella, Alberto Tierrez.
Síntesis: una niña huérfana es rescatada de un ritual satánico y llevada al Instituto Santa Catalina para jóvenes sin hogar. Allí aprenderá nuevas habilidades mientras se enfrenta a los demonios que la acechan. (Terror, Argentina)
Director: Gonzalo Badilla.
Elenco: Sebastián Badilla, Carolina Domenech, Manuela Viale, Michelle Masson, José Browne-Bezanilla, Bruno Rondini.
Síntesis: Pipe es un adulto perdedor que toda la vida se ha arrepentido de nunca intentar conquistar a la chica de sus sueños: Amalia Braun, cuando ambos iban en la secundaria años atrás. (Comedia, Argentina).