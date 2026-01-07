"Belén", de Dolores Fonzi, entre las 15 películas que compiten en los Premios Oscar

La Academia de Hollywood incluyó a la producción argentina "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, en la "shortlist" de las 15 propuestas cinematográficas que aspiran a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Internacional, en una alentadora noticia para el cine nacional.

De esta forma, la película argentina logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo.

Para conocer el destino final del destacado drama dirigido por Dolores Fonzi habrá que esperar al 19 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia. En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

En las escenas, Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

La película de Dolores Fonzi, en carrera en los Premios Oscar.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

La película argentina, que ya pasó por las salas argentinas, está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y fue producida por K&S Films.

El elenco lo completan Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.

Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo.