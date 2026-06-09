Qué dijo la joven consolada por Viru, la esposa del Indio Solari

Débora, fan de la música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , habló en Telenoche sobre el consuelo que le brindó Viru, la esposa de El Indio Solari , durante el multitudinario velorio del músico. La situación conmovió al conductor Nelson Castro.

La joven relató los detalles en un móvil en vivo de El Trece . En el recuento de los hechos, ella compartió sus sensaciones del conmovedor momento en el que la mujer se aproximó para darle contención. Débora exhibió ante la cámara una fotografía y compartió su situación personal.

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“Un día antes había enterrado a una amiga”, declaró la mujer al explicar su llanto desconsolado al llegar a estar frente al féretro del Indio Solari.

El impacto de las palabras de la esposa de El Indio Solari

La entrevistada describió el impacto de la presencia de Viru en el lugar. “Que ella se acerque a mí fue como la caricia de mi mamá”, afirmó durante el diálogo.

Según el testimonio, Virginia le brindó palabras de aliento en medio del dolor. “Gritá fuerte. Andá a gritar todo lo que quieras. Dale, dale haceme caso”, le dijo la mujer en ese instante.

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Viru reaccionó ante el gesto en el funeral y le transmitió un mensaje a Débora. “Yo le doy un beso al Indio de tu parte”, respondió antes de retirarse del sitio.

Ante la emoción del Nelson Castro, Débora agradeció la cobertura que los medios le dieron a la despedida del ídolo y sentenció que el momento con Viru fue “muy fuerte”.