El mensaje de la familia de El Indio Solari: "Dolores dulces que durarán toda la vida"

Luego del multitudinario velatorio a El Indio Solari en Villa Domínico , donde miles de fans se acercaron durante el domingo y la madrugada del lunes para darle el último adiós, la familia agradeció las muestras de cariño en las r edes sociales.

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“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano. Infinito”, expresaron en el comunicado en la cuenta oficial del ídolo del rock argentino.

Y agregaron: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”.

El Indio Solari y sus enseñanzas

Uno de los fragmentos más sentidos del mensaje fue el que recordó una de las enseñanzas que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había dejado sobre las despedidas.

“Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, escribieron.

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Y sumaron: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso”.

El comunicado publicado en las redes sociales concluyó con una frase dedicada a los miles de fans de El Indio Solari: “Que su música no pare nunca más”.