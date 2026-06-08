lunes 08 de junio de 2026
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8 de junio de 2026
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Adiós a El Indio Solari: cientos de miles de fans lo despidieron durante 18 horas

Una multitud se acercó al predio de Villa Domínico para despedir a El Indio Solari. Las puertas se cerraron en la madrugada de este lunes.

La despedida a El Indio Solari.&nbsp;

La despedida a El Indio Solari. 

Más de un millón de personas despidieron a El Indio Solari, fallecido el viernes pasado, durante casi 18 horas y las puertas del Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, se cerraron pasadas las 4 de la madrugada de este lunes.

Mientras que a las 6 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que, luego de retirarse los últimos fans, la familia del ídolo del rock argentino decidió finalizar la despedida pública.

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El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila. En un momento, la fila llegó a tener 8 kilómetros.

El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes, cuando el flujo de fans, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a ser menor.

La familia de El Indio Solari había anticipado en un comunicado que la ceremonia continuaría sin horario de cierre “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", pero cerca de las 4.30 se cerró la transmisión en vivo.

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El fin de la despedida a El Indio Solari

Luego de 18 horas de un adiós multitudinario, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó: “Luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos “Indio” Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda".

Las autoridades destacaron la colaboración de los cientos de miles de personas que se acercaron a despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio”, agregaron.

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