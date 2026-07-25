Homenajean al Indio Solari en Llavallol con una jornada cultural

"Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle", canta el Indio Solari en "Vencedores Vencidos". Ese verso, que reivindica el arte y la expresión popular, se verá reflejado en Llavallol con la inauguración de un mural para homenajear al músico a casi dos meses de su muerte. La jornada también incluirá música en vivo y una choripaneada.

El encuentro cultural organizado por Patria Grande Lomas de Zamora se realizará este domingo, desde las 13, en la Avenida Antártida Argentina y Ramón Pareta . Ahí se va a inaugurar un gran mural de 80 metros con imágenes y frases del Indio. La obra artística fue impulsada por el concejal Juan Ignacio Montaña.

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En el homenaje de este domingo también habrá música a cargo de bandas locales que interpretarán clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una choripaneada para compartir entre los vecinos mientras disfrutan de la celebración de la vida, obra y legado del gran artista popular .

La muerte del Indio generó una profunda tristeza y significó un duro golpe para distintas generaciones que aman su música. Al mismo tiempo, reforzó la necesidad de mantener viva su figura a través de homenajes, encuentros culturales y actividades que se multiplican en diferentes ciudades.

En Fiorito, por ejemplo, hubo un emotivo encuentro artístico en el barrio La Cava que incluyó un ensayo de música al aire libre a cargo de la Orquesta del Centro Cultural Fiorito y la pintura de un imponente mural creado por los artistas del colectivo Muro Sur.

Se viene el Festival Indio Eterno en Banfield

En Banfield se realizará el Festival Indio Eterno con shows de bandas en vivo y una fiesta al mejor estilo ricotero. El Teatro El Refugio, ubicado sobre la calle Maipú 540, será la sede del evento que se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, desde las 21.

La música estará a cargo de Bingo Fuel, una banda homenaje al Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. También tocará Fiesta Rock del País, una agrupación conocida por interpretar discos enteros de Los Redondos. A lo largo de noche, el público tendrá barra de comida y bebida a precios populares

El festival para mayores de 18 años es organizado por Argentina Humana junto con Fiesta Rock del País y El Refugio. Los interesados en sacar su entrada anticipada tienen que llenar este formulario.