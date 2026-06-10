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10 de junio de 2026
Rescate emotivo.

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte

Gastón Daus, histórico colaborador del Indio Solari, compartió una imagen muy emotiva. La similitud con una foto de la mamá del ídolo del rock argentino.

El Indio Solari.&nbsp;

El Indio Solari. 

La imagen fue capturada y publicada por Gastón Daus, que fue asistente, cuidador y amigo del Indio Solari por más de 20 años. La última foto del Indio Solari se lo ve está vistiendo una de sus clásicas camisas, pero abrigado por encima con un suéter y un saco.

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La última foto del Indio Solari.

La última foto del Indio Solari.

El músico además posa junto a su bastón, compañero que lamentablemente tuvo que adoptar en sus últimos años como consecuencia del Mal de Parkinson.

“Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo. Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”, expresó el asistente del Indio Solari.

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La foto de la mamá del Indio Solari

El Indio Solari posó en el parque de su casa en un árbol similar al que lo hizo su mamá, Celina Estelita Choy, mejor conocida como Chicha, en una foto que fue dada a conocer al público años atrás por el músico, mediante la publicación de su autobiografía “Recuerdos que mienten un poco”.

“Chicha entre los colores de Parque Leloir”, reza el epígrafe de esa foto de la mamá del Indio Solari, bastante similar a la última que se conoció del artista más convocante de la historia del rock argentino.

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