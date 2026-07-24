Insólita condena en Lomas de Zamora: tres años y medio por matar a golpes a un hombre

El imputado fue juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

El juicio por el asesinato a golpes de un hombre tuvo una condena insólita en los Tribunales de Lomas de Zamora . El acusado fue sentenciado a sólo tres años y seis meses de prisión. El fallo indignó a la familia de la víctima.

La pena recayó sobre Hugo Daneri, de 27 años, quien estaba imputado por matar a golpes a Walter Teves, un hombre de 48 años , durante una pelea ocurrida en 2024 en la localidad de Glew, partido de Almirante Brown. La víctima estuvo 651 días en coma antes de morir.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora condenó a Daneri a tres años y seis meses de prisión, una pena mucho más baja que la que había solicitado la fiscal Viviana Giorgi, quien pidió 14 años de cárcel por “homicidio simple con dolo eventual, agravado por la participación de un menor”.

Los abogados de la familia habían solicitado que Daneri fuera condenado por ese mismo delito y, de manera subsidiaria, a ocho años de prisión por “homicidio preterintencional” . Ninguno de esos planteos fue convalidado por el tribunal.

Walter Teves, el hombre asesinado a golpes. Su caso tuvo una bajísima pena en los Tribunales de Lomas.

Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya aplicaron una pena más baja que la esperada por la familia Teves. La sentencia les provocó una profunda indignación, pero decidieron no apelar ante la Cámara de Casación para no extender el proceso y no revivir el dolor de todo lo que pasó. De esta manera, el asesino tendrá prisión domiciliaria hasta terminar de cumplir la pena.

Así fue el homicidio

El momento en que se desató la pelea que terminó con el homicidio de Walter.

Todo empezó en septiembre de 2023, cuando Walter Teves protagonizó una discusión de tránsito con Hugo Daneri y su hermano de 17 años sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. Ellos decían que Walter les había tocado el auto y lo amenazaron. "Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijeron, según se pudo reconstruir.

Los dos hermanos vivían cerca de la casa de Teves, en la localidad de Glew, y habrían comenzado a hostigarlo a él y a su hija. El conflicto fue escalando hasta que el 23 de marzo de 2024 se encontraron frente a un negocio y empezaron a pelear.

Walter se llevó la peor parte. Terminó en el suelo y fue golpeado y pateado en reiteradas oportunidades. La brutal agresión le provocó un daño neurológico irreversible. Estuvo internado durante 651 días, hasta que falleció el 3 de enero de 2026.

Tras la insólita condena a Daneri, su hermano espera ser juzgado en un Tribunal de Menores, ya que tenía 17 años al momento del hecho.