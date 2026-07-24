Tres campañas solidarias de Lomas de Zamora buscan que ningún chico se quede sin regalo en el Día de la Niñez

Campañas solidarias de Lomas de Zamora por el Día de la Niñez

Con el objetivo de que ningún chico o chica se quede sin regalo en el Día de la Niñez , distintos espacios de Lomas de Zamora pusieron en marcha campañas solidarias para convocar a la comunidad. Colectas de juguetes y una campaña de padrinos y madrinas forman parte de las propuestas que buscan llevar alegría a quienes más lo necesitan.

Una de las iniciativas es la de Banfield Solidario , que lanzó la campaña "en este Día de las Infancias juguemos en equipo”. La propuesta invita a donar juguetes nuevos o en buen estado para que lleguen a niños y niñas de la comunidad.

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“Porque ser de Banfield también es estar presentes cuando más se necesita. Cada juguete es una sonrisa, un abrazo y un gesto de esperanza”, expresaron desde la institución. Las donaciones se reciben en la sede social, ubicada en Vergara 1635, Banfield, de lunes a viernes de 12 a 20 y los sábados de 10 a 14.

Otra de las campañas es impulsada por el pet shop Patitas Felices de Temperley , que reúne juguetes para los bebés, niños y niñas que viven en el Hogar Pereyra de Banfield. “Creemos que una pequeña acción puede regalar una gran sonrisa. Cada juguete cuenta. Cada gesto hace la diferencia. Entre todos podemos hacer que muchos chicos vivan un día lleno de alegría e ilusión”, destacaron desde el comercio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patitas Felices Temperley (@patitasfelicestemperley) Patitas Felices de Temperley, que reúne juguetes para los bebés, niños y niñas que viven en el Hogar Pereyra.

Quienes quieran colaborar pueden acercar juguetes nuevos o en buen estado al local ubicado en Marí 1149, Temperley de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 y los sábados de 9 a 13.

Desde el Hogar Pereyra contaron que el grupo de voluntarios "Festejando" ya comenzó con la organización de los festejos por el Día de la Niñez. Además de la colecta de juguetes, también necesitan donaciones para preparar meriendas personalizadas que compartirán con los chicos durante la celebración.

Además de la colecta de juguetes, también necesitan donaciones para preparar meriendas.

Diez años de la campaña de padrinos y madrinas

Por su parte, el comedor El Amparo de los Niños comenzó la décima edición de su tradicional campaña de padrinos y madrinas, una iniciativa que permite que cada chico reciba el regalo que realmente desea. Actualmente, el comedor acompaña a 130 niños y niñas entre 1 y 18 años, además de las familias que también forman pare de la comunidad.

“Las campañas de padrinos se realizan para el Día de la Niñez y para Navidad. Cada persona apadrina a un niño o niña con un regalo nuevo que el propio chico eligió. Es un compromiso únicamente para esa campaña, no para siempre”, explicó Marcelo, integrante de la institución.

Actualmente, el comedor acompaña a 130 niños y niñas entre 1 y 18 años.

Un regalo pensado para cada chico

La modalidad consiste en elegir a un niño o niña a través de las publicaciones de la campaña, comentar que se desea apadrinar ese regalo y luego responder un mensaje privado que envía la organización para coordinar la entrega. Una vez reunidos todos los obsequios, los padrinos son invitados a participar del festejo.

Sobre el origen de la propuesta, Marcelo recordó: “Siempre festejábamos el Día de la Niñez con juegos, golosinas y algunos juguetes usados que teníamos en el comedor, pero no alcanzaban para todos. Nos ilusionó que, dos veces al año, podamos premiarlos con un regalo que desean, que necesitan o que les gusta”. Los regalos deben ser nuevos y, si se trata de ropa o calzado, permitir cambios de talle.

Además, desde El Amparo de los Niños ubicado en Monroe 60, San José, señalaron que no es necesario acercarse personalmente al comedor, los regalos pueden enviarse por correo o mediante un tercero; incluso cuentan con puntos de recepción en Valentín Alsina y Microcentro, para facilitar la participación de personas que viven lejos.