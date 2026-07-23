Más vecinos de Lomas reciben su pase para viajar gratis en colectivo

Las personas con discapacidad de Lomas de Zamora reciben credenciales para viajar gratis en el transporte público a través de operativos que lleva adelante el Municipio en distintos barrios.

La Agencia de Personas con Discapacidad estuvo en el Hogar y Centro de Día Alvear , de Banfield , para acompañar a 30 residentes en la gestión del Pase Libre Multimodal (PLM) . "Soy discapacitada, tengo esquizofrenia y estoy muy agradecida por el pase que me dieron para manejarme por la ciudad", destacó Gisela, una de las beneficiadas.

En Banfield también organizaron una jornada en el Centro Cultural El Ceibo , donde más de 20 vecinos retiraron sus credenciales y recibieron asesoramiento sobre trámites y consultas vinculadas a la discapacidad. Mientras que en el CGM Llavallol entregaron los pases y dieron una charla informativa sobre los derechos y beneficios que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

"Vine a retirar el carnet para mi mamá, que es discapacitada, tiene 86 años y el pase es de gran ayuda para ir al centro de jubilados y estar en contacto con sus amigas", contó Mirna, una vecina que se acercó a El Ceibo.

El Pase Libre Multimodal, que se otorga a través de la Provincia de Buenos Aires, sirve para viajar gratis en las líneas de colectivos provinciales (que van del 200 al 499) y las municipales (de 500 en adelante). El trámite hay que hacerlo por la página web y luego el Municipio se encarga de entregar las credenciales en formato físico.

Nueva medida en el acceso al transporte para discapacidad

En los colectivos de jurisdicción nacional (líneas 1 al 199), los trenes y los subtes, las personas ahora tienen la posibilidad de vincular su Certificado Único de Discapacidad (CUD) de forma directa a una tarjeta SUBE para viajar gratis sin la necesidad de presentar el CUD. El trámite se realiza a través de la web oficial del sistema SUBE y requiere una validación posterior en una Terminal Automática o en la aplicación móvil de la empresa.

Es importante remarcar que esta alternativa es opcional y las personas que decidan no realizar este empadronamiento digital pueden seguir viajando con el CUD físico exactamente igual que antes. Todas las líneas de colectivos nacionales, los trenes y los subtes tienen la obligación de recibir cualquiera de las dos modalidades.