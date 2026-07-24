Quiénes lograron bajar de la placa en Gran Hermano Generación Dorada

Dos jugadores lograron bajar de la placa esta la semana de Gran Hermano Generación Dorada en una noche que tuvo el llanto de Alejandra Majluf, que pidió disculpas entre lágrimas por comentarios desafortunados que hizo sobre Daniela Celis, Romina Uhrig y otros jugadores de la casa.

De todos modos, esos comentarios que fueron severamente discutidos durante la actividad, Alejandra Majluf expresó su angustia y pidió perdón en reiteradas oportunidades.

Se picó. Se armó la polémica en Gran Hermano por la "mejor planta"

Todo o nada. Se armó la placa de GH con el voto de los jugadores y las visitas

A pesar de ese arrepentimiento expuesto, Romina Uhrih declaró que no le creía a la reconocida actriz y creadora del personaje de “La Colada”.

Luego de las 24 horas de voto positivo, la placa pasó a ser de voto negativo y sin la presencia de los dos jugadores más votados durante el primer tramo de la votación.

Los que bajaron fueron Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso, que continuarán en el reality de Telefe al menos por una semana más.

“Esto se lo dedico a los que me votaron, que sigan emplacados, yo las cosas las digo en la cara, ¿cómo les quedó el ojo? Síganme votando”, lanzó la chilena al festejar su salvación.

“Entré a jugar y demostrar quién soy en realidad”, expresó Juani tras ser salvado por el público, teniendo también un agradecimiento especial para Emma Vich, con quien había discutido previamente.

La placa de Gran Hermano.

Quiénes están en la placa negativa de Gran Hermano 2026

De esta forma, quedaron en placa negativa en Gran Hermano los jugadores Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola y Matías Hanssen. Uno de ellos dejará la casa el lunes.

Además, las primeras visitas especiales en salir por la puerta dorada fueron Fabio Agostini y Daniela Celis. El resto irá dejando la casa en los próximos días.