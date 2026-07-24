¿Cómo viven los lomenses en el exterior, el odio antiargentino tras el Mundial?

Con un gran amor hacia la patria que dejaron por distintas circunstancias, los lomenses que viven en el exterior reflexionaron sobre como viven la campaña de odio que sufre el país tras la finalización del Mundial 2026 y todos coinciden en que han recibido en sus redes sociales mensajes inapropiados.

Sin dudas, estar lejos del país que los vio nacer no es fácil y más aún cuando llegan comentarios de todos lados cargados de odio. Muchos de los lomenses que residen en países como Italia, Alemania o España disfrutan del evento deportivo que sólo se da cada cuatro años que es el Mundial, suben en sus redes sociales los festejos caminan por las calles con la camiseta y se unen a muchos otros argentinos en los fan fest, pero lo sucedido durante este mes en que se disputó el torneo los ha sorprendido sobre todo cuando la Selección Argentina se coronó como Subcampeón del Mundo.

Karina Colopera es de Lomas, pero actualmente vive en Milán , Italia . La historia de ella está atravesada por los dos países ya que su novio es italiano y juntos cuentan con una cuenta de Instagram donde postean videos de humor en su mayoría. "Con la llegada del Mundial subimos todo lo que iba sucediendo partido tras partido y notamos que comenzaron a enviar mensajes de odio y al terminar el Mundial, mucho más. Siempre intento responder con altura o ignoro o denuncio", contó con mucha indignación porque en uno de los reel más virales hay una gran cantidad de comentarios fuera de lugar.

"Nuestro perfil es de humor sano y no quiero que se llene de esa mala onda. Casi llegamos a los 10 mil seguidores, siempre fue una comunidad re linda y sentí que esto lo opacó bastante", detalló Karina que hace más de 10 años que emigró, pero mantiene su familia en Lomas, exactamente en el barrio de Villa Galicia.

Notamos que comenzaron a enviar mensajes de odio y al terminar el Mundial, mucho más. Notamos que comenzaron a enviar mensajes de odio y al terminar el Mundial, mucho más.

Por eso, cada lomense quiso dar su parecer a la distancia. Según Karina, "se masificó un odio hacia Argentina increíble, es muy triste. Traspasó las barreras del mundial o de simples chicaneos deportivos", dijo muy angustiada y añadió: "Obviamente no podemos generalizar ni pensar que todos los italianos o todos los españoles son iguales porque sino caemos en la misma de ellos, de los que están pregonando odio hacia los argentinos. Yo me felicité mutuamente con amigos y seguidores españoles divinos y recontra en paz".

Los lomenses padecieron los comentarios de odio en las redes sociales

"Creo que las redes han intensificado todo. Si bien siempre hubo pica y chicaneo contra Argentina, pero la agresividad, el odio, la discriminación, el racismo en los comentarios, me está haciendo muy mal", siguió contando la lomense y aclaró: "Realmente no conocen al pueblo argentino, al argentino de bien. Después claro, desubicados y maleducados hay en todas partes y de cualquier nacionalidad".

Las cargadas típicas que se generan por un evento deportivo quedaron en otro plano e inmediatamente se pasó a acusaciones graves hacia toda una nación y eso es lo que más duele para los argentinos residentes y los que están en el exterior. "Lo que más me hace mal es que se fue más allá del plano deportivo. Además, si bien es cierto que hubo argentinos insultando o comportándose mal, también hubo españoles pegándole a argentinos, quemando camisetas y banderas argentinas. Que ninguno son niños de pecho, gente así además hay en todos lados lamentablemente, no es que son 'los argentinos'. Paremos ya con esto. Es preocupante", finalizó.

La preocupación también se vive en España

El chef, Juan Carlos Avalos Molina que pasó de vender churros en la estación de Lomas de Zamora a cocinarle a las grandes estrellas del mundo confesó desde su actual hogar en Palma de Mallorca que lo está pasando mal. "Estoy fatal con ese tema, no sé porque de repente le salio tanto odio no solamente a los españoles que son los ganadores sino también al mundo entero", se sinceró.

Juan Carlos tiene un restaurante en Mallorca donde sus clientes son de distintos países. Van españoles, pero también ingleses, franceses, italianos..."A raíz de ciertos comentarios que tuve que escuchar y que obviamente porque son clientes no pude ser tan explícito, tengo que confesar que la pasé mal porque hay mucho odio de los extranjeros hacia los argentinos".

Según contó, el chef de Lomas también ha recibido comentarios y mensajes de personas que son de Chile, Alemania disfrutando que Argentina perdió la posibilidad de consagrarse como bicampeón del mundo.

La pasé mal porque hay mucho odio de los extranjeros hacia los argentinos. La pasé mal porque hay mucho odio de los extranjeros hacia los argentinos.

"Me da pudor que mis mismos compañeros y amigos españoles me envíen mensajes de odio. Se nota la envidia, los celos no se puede salir con la camiseta de Argentina. Mi sobrina llegó de Lomas hace un tiempo, vivimos el mundial juntos y le tengo que pedir que no se ponga la albiceleste porque tengo miedo", dijo el oriundo de Lomas que hace más de 20 años que vive en Europa y además agregó que su orgullo de ser Argentina no se lo va a sacar nadie, "se siente feo todo por aquí, pero mi bandera, mis colores celeste y blanco siempre presente ahora más que nunca", concluyó.

Desde Alemania, un artista y un hincha de Temperley confirmaron que se trata de una campaña masiva

Nico Busso es de Temperley, atleta, artista y emprendedor. Junto a su pareja Flora Aracama que es Argentina presentan en Berlín Alemania un espectacular show de anillas aéreas en el escenario más grande del mundo: el Friedrichstadt-Palast y desde allí, el artista comentó: "Hay una clara campaña en redes y de marketing anti Argentina. Antes del mundial todo el mundo amaba el país, durante y ahora hay mucho odio".

Pero, en lo que más hizo hincapié Nico es que se tilda al Argentino de lo que no es: "Obviamente las personas extranjeras que vivieron y conocen argentina saben como somos y como es el país y nos defienden pero recibimos un montón de comentarios de mal gusto más que nada de latinos defendiendo mucho a los europeos y nosotros que vivimos en todo el mundo sabemos que es envidia porque el argentino es muy solidario, trabajador, se adapta a todo, sale adelante, tiene pasión por todo lo que hace y es resiliente a sobrevivir y adaptarse a todas las crisis desde siempre cosas que en otros países no sucede".

Respecto a lo que sucede en Alemania, contó: "En Alemania los partidos que vivimos ahí fueron en horarios de madrugada así que no se festejó en las calles. El que jugamos contra Egipto lo pude ver entre shows y el tercer gol se cortó la transmisión en mi compu y escuché el 'goool' desde otro camarín y no sabía de quién había sido porque la gente festejaba los goles contra argentina".

El partido contra Suiza lo vivió en el aeropuerto porque Nico y Flora viajaron a Miami y contó que allí gritó un gol y todos se quedaron mirándolo. "Lo cierto es que se siente el odio a nuestro país, pero nunca sabremos porqué será", dijo convencido que hay un fundamento claro en dicha campaña.

Por su parte, Juan Manuel Atondo que también vive en Alemania y es hincha del Club Temperley hizo un análisis sobre lo que siente en forma personal y lo positivo sobre tanta exposición de odio hacia Argentina. "Las redes sociales estallaron con toda esta campaña de odio hacia Argentina. Acá en Alemania, no tuve ningún problema, osea no me han increpado o dicho algo por usar la remera de argentina, pero personalmente lo que más me indignó es la hipocresía pura cuando nos señalan de racistas, por ejemplo justo países como Inglaterra y España que colonizaron y esclavizaron gente van a venir a decir semejante burrada o gente de Estados Unidos donde hasta hace unos meses tenia al ICE atrapando a ciudadanos ala fuerza, ahora nos apuntan a nosotros".

Juan Manuel es hincha de Temperley y dio su punto de vista desde Alemania.

Según Juan Manuel "cuando te va bien, te quieren voltear" y aseguró que la campaña se noto. "Fue terrible lo q invirtieron en todo esto, pero lo más increíble es que Instagram lo permita". Sobre su novia que es Alemana contó que le preguntó muy sorprendida: "Amor ¿Porque hay tanto odio a los argentinos? ¿Por que dicen que son racistas? El hincha del gasolero enseguida reflexionó y contó que le explicó: "Hay gente q nos odia/envidia e inventa cosas y esa gente tiene plata y se va generando un efecto de bola de nieve. Pero la realidad es otra".

La conclusión que une a todos los argentinos

Entre tanto odio, la reflexión de cada uno de los lomenses que están en el exterior se sintió con pena, angustia y decepción. Pero, desde el finde del mundo donde está Argentina todos se unieron para defender al país, porque si bien el fútbol es lo que más une, esta vez la unión pasó esa frontera, atravesó las miles de diferencias que hay entre cada argentino, se llevó por delante toda grieta para defender con la historia, con orgullo de ser argentino.

Ante tantos mensajes negativos, el argentino se mostró más seguro, más unido al que tenga al lado, comentó con argumento sobre la historia y se defendió con la única arma más valiosa que tiene que es la pasión por su bandera.