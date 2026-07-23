Pedro Troglio, finalista del Mundial 1990, habló de las teorías conspirativas sobre Argentina - España

Todo el equipo argentino contra Edgardo Codesal en la final de Italia 90.

La resaca futbolística del Mundial 2026 sigue generando debates acalorados, pero pocos tienen la autoridad de Pedro Troglio para poner los pies sobre la tierra. El actual entrenador de Banfield fue parte del plantel que logró el segundo puesto en Italia 90 y realizó un paralelismo con lo sucedido en la última Copa del Mundo.

A través de sus columnas de análisis tituladas "El Ojo de Troglio" en el Diario Clarín, el subcampeón del mundo en Italia 90 y actual entrenador de Banfield desarmó con dureza las teorías conspirativas que inundaron las redes sociales y trazó una línea histórica directa entre aquella mítica final contra Alemania y la reciente definición ante España.

El después. Dibu y su futuro en la Selección: "Ver si es el momento de..."

Para Pedro Troglio , hablar de un torneo "guionado" por la FIFA o de "manos negras" para beneficiar o perjudicar a ciertas figuras es, llanamente, "una estupidez".

"Me parece una pavada que digan que por una bandera te van a suspender 10 años. Si quieren te ponen una multa, suspenden a los jugadores que agarraron la bandera, y si el partido se empataba después se tenían que poner de acuerdo quienes erraban los penales. Lo que si fue verdad es que Grondona dijo en el 90 el famoso "hasta acá llegamos", pero no dijo que había que perder. Entonces en todos quedó la creencia de que habíamos eliminado a Italia y que el árbitro nos iba a bombear", aseguró el actual entrenador de Banfield.

El mito de la "Mano Negra" y el libreto de la FIFA

Con los tapones de punta, el DT del Taladro desacreditó a quienes instalan la idea de que los partidos grandes están arreglados de antemano. Su argumento fue tan simple como fáctico: las conspiraciones carecen de lógica en el desarrollo del juego.

"Si hubiera un libreto escrito por la FIFA, no esperarían a que un equipo remonte un 2-0 o que el campeón se defina de manera agónica en una tanda de penales", reflexionó.

Pedro Troglio apuntó contra los detractores históricos de la Selección Argentina y de Lionel Messi, señalando que el resentimiento de los rivales es el verdadero motor que alimenta estos mitos cada vez que Argentina protagoniza una cita cumbre. "Si hubiera existido favoritismo, nuestra historia en el 90 habría terminado de otra manera", remarcó, recordando el doloroso desenlace de su propia generación.

"La arenga principal es en el vestuario. Después viene una caminata lenta por un pasillo. El que piense que un equipo puede ir para atrás o que le van a pedir que pierda nunca jugó al fútbol, no existe. Hay mucho periodista mentiroso que inventa fábulas por redes sociales y eso después no se desmuestra nunca", disparó Pedro Troglio.

Todo el equipo argentino contra Edgardo Codesal en la final de Italia 90.

Los puentes entre Italia 90 y el Mundial 2026

Más allá de las polémicas de escritorio, el análisis más rico de Pedro Troglio pasó por lo estrictamente futbolístico y humano, encontrando tres coincidencias exactas entre el plantel comandado por Carlos Bilardo en 1990 y el conducido por Lionel Scaloni en 2026.

Para Pedro Troglio, la explicación de la final no estuvo en las oficinas, sino en las piernas. Remarcó que la Selección Argentina llegó al último partido arrastrando un agotamiento físico enorme tras una seguidilla extenuante de prórrogas y batallas. Ese resto físico que faltó ante una España más joven y fresca fue exactamente lo mismo que les pasó a ellos contra los alemanes en el Olímpico de Roma.

Argentina contra Slavo Vincic en el Mundial 2026.

La apuesta bajo la lupa de los arbitrajes

Las quejas y las lupas puestas sobre el arbitraje de Slavko Vincic en la final de 2026 no son una novedad. El exmediocampista lo comparó con el histórico y polémico penal que Edgardo Codesal cobró a favor de Alemania en el 90, concluyendo que los fallos divididos y los reclamos de los eliminados son un "clásico" cíclico del fútbol.

A raíz de la enorme repercusión de un video filtrado de Lionel Messi hablando con el grupo en el túnel de vestuarios, Pedro Troglio desmitificó su impacto real. Recordó que con Diego Maradona pasaba lo mismo y aclaró que las verdaderas charlas emotivas ocurren puertas adentro, no ante las cámaras de la transmisión oficial.

Pedro Troglio cerró su análisis con una docena de realidad para el hincha: en el fútbol se gana y se pierde por factores del juego, por el físico y por la estrategia. Buscar culpables en conspiraciones internacionales no hace más que restarle mérito a la enorme campaña de un grupo de jugadores que, al igual que en el 90, dejó el alma hasta quedarse sin combustible.