Bomba de Lionel Scaloni: "Seguramente siga hasta diciembre y después corte"

El clima festivo y la ilusión que envolvieron a la Selección Argentina durante los últimos años sufrieron un fuerte golpe de realidad. Tras caer ante España en la final del Mundial 2026 , Lionel Scaloni rompió el silencio en la zona mixta y lanzó una frase que sacudió los cimientos del fútbol nacional.

"Hasta diciembre yo estoy acá, después va a ser complicado y seguramente corte", disparó. Las palabras del entrenador cayeron como un balde de agua fría para los miles de hinchas. El conductor de la Scaloneta fue categórico sobre su futuro inmediato. Cumplirá con su vínculo contractual vigente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual finaliza formalmente el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, dejó en claro que la renovación para el próximo proceso mundialista está en duda.

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"Este es un lugar soñado, ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar donde cualquier argentino quisiera estar. Ha sido un placer y ni en mis mejores sueños hubiera pensado todo lo que pasó, también es justo que se pueda cambiar. Esta sensación de unión entre los jugadores, el pueblo no se tendría que quebrar nunca y ojalá que sea para siempre. Este lugar dedica un montón de cosas, así que veremos", aseguró Lionel Scaloni.

El motivo principal radica en el desgaste lógico de un ciclo sumamente exigente y la enorme carga emocional que implica liderar el recambio generacional del plantel.

Lionel Scaloni argumentó que necesita parar la pelota para reflexionar. Explicó que el fútbol de élite demanda una energía que hoy prefiere evaluar si posee de cara al futuro. El entrenador quiere descansar antes de sentarse a dialogar formalmente con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

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Qué depara el futuro cercano

A pesar del cimbronazo, el cuerpo técnico liderará los compromisos pactados para el segundo semestre de este año. La prioridad absoluta del entrenador será cerrar esta etapa de la mejor manera posible, brindándole estabilidad al grupo de futbolistas antes de tomar una decisión definitiva.

La expectativa ahora se traslada a las oficinas de la calle Viamonte. La dirigencia buscará convencer al técnico más ganador de los últimos tiempos, aunque la firmeza de sus declaraciones en el cierre de la cita mundialista anticipa que el final de una era dorada está cada vez más cerca.