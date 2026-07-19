En Lomas de Zamora, los vecinos salieron a festejar igual para agradecerle a la Selección Argentina

Después de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 , los vecinos de Lomas de Zamora salieron a festejar igual y coparon la Plaza Grigera para agradecerle al equipo.

Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron 1-0 ante España y se quedaron con el subcampeonato en la Copa del Mundo. La tristeza fue infinita. Sin embargo, en Lomas la gente mostró su gratitud por el camino recorrido. Un Mundial lleno de emociones y momentos inolvidables, como aquel triunfo épico ante Inglaterra en semifinales.

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Apenas terminó la final, la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz volvió a ser el epicentro de las celebraciones. De a poco, los vecinos empezaron a llegar a la Plaza Grigera para hacerse escuchar.

A pesar del frío y de la tristeza, muchas familias se reunieron para cantar por la Selección Argentina. Los jóvenes eran mayoría.

Una vez más, volvió a aparecer el tradicional camión que levantaba gente para los festejos. La frase “El que no salta es un inglés” resonó una y otra vez. En tanto, en el centro de la plaza, celebraban con fuegos artificiales.

Los vendedores ambulantes ofrecían espuma. Los más chicos la utilizaron para festejar como si fuera el carnaval. Con el correr de los minutos, quedó cortado el tránsito sobre Hipólito Yrigoyen, en la mano hacia Temperley. Todo parece indicar que los vecinos cantarán hasta tarde.