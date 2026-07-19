lunes 20 de julio de 2026
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19 de julio de 2026
Tras la derrota.

En Lomas de Zamora, los vecinos salieron a festejar igual para agradecerle a la Selección Argentina

A pesar de la caída 1-0 ante España, la gente de Lomas se volcó una vez más a la Plaza Grigera para cantar y celebrar.

Los vecinos de Lomas salieron a festejar igual.

Los vecinos de Lomas salieron a festejar igual.

Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron 1-0 ante España y se quedaron con el subcampeonato en la Copa del Mundo. La tristeza fue infinita. Sin embargo, en Lomas la gente mostró su gratitud por el camino recorrido. Un Mundial lleno de emociones y momentos inolvidables, como aquel triunfo épico ante Inglaterra en semifinales.

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Apenas terminó la final, la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz volvió a ser el epicentro de las celebraciones. De a poco, los vecinos empezaron a llegar a la Plaza Grigera para hacerse escuchar.

Una vez más, volvió a aparecer el tradicional camión que levantaba gente para los festejos. La frase “El que no salta es un inglés” resonó una y otra vez. En tanto, en el centro de la plaza, celebraban con fuegos artificiales.

Los vendedores ambulantes ofrecían espuma. Los más chicos la utilizaron para festejar como si fuera el carnaval. Con el correr de los minutos, quedó cortado el tránsito sobre Hipólito Yrigoyen, en la mano hacia Temperley. Todo parece indicar que los vecinos cantarán hasta tarde.

Las familias de Lomas, agradecidas con la Selecci&oacute;n Argentina.

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