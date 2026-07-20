El polémico posteo de Rosario Central sobre la Selección Argentina que enfureció a todos en las redes sociales

La histórica rivalidad futbolística de la ciudad de Rosario sumó un nuevo y escandaloso capítulo en el mundo virtual. Tras la finalización del Mundial 2026 , donde la Selección Argentina se consagró subcampeona, la cuenta oficial de Rosario Central lanzó un mensaje de felicitación institucional que, lejos de unir a los hinchas, encendió una feroz polémica.

"Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", rezaba el texto publicado por el Canalla en sus plataformas de X e Instagram. Sin embargo, el foco del conflicto no estuvo en las palabras, sino en la fotografía elegida para ilustrar el posteo: una formación titular de la Selección Argentina en la que no aparecen ni el capitán Lionel Messi ni el director técnico Lionel Scaloni .

La llamativa ausencia de las dos máximas figuras del combinado nacional no tardó en volverse tendencia. Miles de usuarios y amantes del fútbol acusaron al equipo de comunicación de Rosario Central de buscar "deliberadamente" una imagen para esquivar las figuras de Lionel Messi y Lionel Scaloni, ambos reconocidos hinchas y surgidos de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, el clásico rival.

Para lograr esto, el club utilizó una foto del once inicial que disputó el partido de fase de grupos frente a Jordania, el único encuentro de toda la Copa del Mundo en el que el astro rosarino no formó parte del equipo titular.

Del lado de Rosario Central, la defensa de los hinchas apuntó a un argumento meramente identitario: en esa formación frente a Jordania se encontraba como titular Giovani Lo Celso, futbolista surgido de la cantera del Canalla y autor de un gol en dicho encuentro. Para los simpatizantes auriazules, la elección de la foto buscaba destacar el orgullo de tener a un "hijo de la casa" en cancha. No obstante, para la opinión pública general, la omisión del técnico y del 10 resultó imperdonable.

Para los hinchas de Rosario Central, el objetivo principal del posteo era destacar la presencia de un jugador de la casa en el Mundial 2026. A pesar de las explicaciones cruzadas en el entorno digital, la publicación se mantuvo firme en las cuentas del club, reflejando cómo los detalles del folclore futbolístico rosarino siguen despertando pasiones e interpretaciones encontradas incluso en el marco de una cita mundialista.