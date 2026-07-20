La sorpresiva decisión de Lionel Messi en la vuelta de la Selección Argentina

La Selección Argentina emprendió la madrugada de este lunes su vuelo de regreso hacia el país luego de disputar la final del Mundial 2026 contra España. Sin embargo, la fisonomía del retorno no será la esperada por los hinchas: Lionel Messi no estará presente en el recibimiento a los subcampeones del mundo.

El astro rosarino optó por no subirse al avión rumbo a Buenos Aires para priorizar el reencuentro con su familia. Lionel Messi permanecerá en Rosario , donde se tomará unos días de descanso antes de reincorporarse a las actividades de su club, el Inter de Miami.

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Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado en el que destacó el acompañamiento de los hinchas durante todo el torneo. La entidad reconoció que no se logró el objetivo del bicampeonato, aunque remarcó que el vínculo entre la Selección Argentina y la gente continúa más allá del resultado deportivo.

La sorpresiva decisión de las máximas figuras del plantel impactó de lleno en la logística que evaluaban las autoridades gubernamentales y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin el capitán, perdió fuerza la idea de armar una caravana masiva o un festejo multitudinario, como así también se diluyó la alternativa de declarar un feriado nacional.

La caída frente a España dejó un clima de fuerte golpe anímico dentro del plantel argentino. Por ese motivo, los futbolistas evitaron realizar declaraciones al abandonar el estadio y optaron por mantener un perfil bajo luego del encuentro decisivo.

Quiénes integran el plantel que vuelve a la Argentina

De acuerdo a las precisiones brindadas por la casa madre del fútbol argentino, nueve futbolistas en total se bajaron del vuelo de regreso para iniciar sus vacaciones o retornar a sus respectivos destinos deportivos. Además de Lionel Messi, los ausentes en el chárter son: Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Gerónimo Rulli, Giuliano Simeone, Nicolás Paz.

Por el contrario, el contingente que arribará a Ezeiza alrededor de las 19 cuenta con la presencia confirmada del cuerpo técnico completo liderado por Lionel Scaloni, junto a sus colaboradores Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.

Entre los futbolistas que sí decidieron regresar al país para saludar simbólicamente a los hinchas se destacan Leandro Paredes y Gonzalo Montiel, los jugadores del ámbito local, acompañados por referentes históricos del proceso como Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, además del mediocampista Thiago Almada.