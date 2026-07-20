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20 de julio de 2026
Fuerte.

Ximena Capristo confesó por qué no pudo tener un segundo hijo

Ximena Capristo contó los íntimos motivos por los que no pudo agrandar la familia junto a Gustavo Conti. La pareja tuvo un solo hijo.

Ximena Capristo habló de todo.&nbsp;

Ximena Capristo habló de todo. 

"Con Gustavo llevamos 25 años juntos y es un montón. Estuve más con Gustavo que en mi casa familiar porque a los 20 ya hice mi vida, así que creo que nunca estuve tantos años al lado de una persona, pero igual la llevamos”, le contó Pronto.

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Y siguió picante “A veces, nos re puteamos y nos odiamos, pero en general nos amamos. Lo que quiero decir es que también están las discusiones y la parte que no está tan buena, pero la llevamos adelante y es como todo".

Ximena Capristo, en familia.

Ximena Capristo, en familia.

El deseo de Ximena Capristo

También Ximena Capristo habló de su deseo de tener un segundo hijo, pero que no pudo darse. “Con Félix estamos genial y en casa somos nosotros tres. Estamos bárbaros así pero sí: en un principio se pensó en tener un niño más. El tema es que demoré tanto en poder quedar embarazada y me costó tanto, que pasé por todas”, contó.

Y explicó: “Había momentos donde me replanteaba y me preguntaba: '¿Pero por qué a mí no me pasa? ¿Por qué no quedo sin tener ningún problema de salud?'. Si vos tenés un problema, decís: ‘Bueno, tengo tal problema de salud y por eso no puedo quedar embarazada’. Pero cuando no se encuentra nada después de hacerte no sé cuánta cantidad de estudios, es todo un tema”.

“Yo no tenía nada. Por eso te digo: no tengo ningún problema de salud, pero no quedaba embarazada. Ovulaba perfectamente y tenía todo perfecto, pero estuve cuatro años buscando al chico. Después ya se me pasó el tiempo porque arranqué de grande a buscarlo”, cerró el tema.

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