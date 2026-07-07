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7 de julio de 2026
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La confesión de Ximena Capristo: "Tengo los pezones muy grandes, tipo dedos"

En medio del debate por el uso de corpiño entre Mica Viciconte y Daniela Celis, Ximena Capristo hizo una confesión en el programa de Yanina Latorre.

Picante momento con Ximena Capristo.&nbsp;

Picante momento con Ximena Capristo. 

Mientras debatían sobre la exposición de los pezones y la libertad para vestirse, la ex Gran Hermano contó que suele usar corpiños más reforzados por una característica física que, según ella misma definió, representa un “problema”.

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“Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos”, lanzó Ximena Capristo, desatando la sorpresa de Yanina Latorre, quien incluso bromeó con querer comprobarlo fuera de cámaras.

En el programa de América TV se amplió el debate y Yanina Latorre dijo lo suyo: “Yo no lo puedo creer porque Mica es joven y canchera. Me dio pacato... Obligarla a decir que tiene los pezones oscuros porque dio de amamantar, no da”.

El picante debate de Ximena Capristo y Yanina Latorre

Ximena Capristo dijo que usaba corpiño y Yanina Latorre agregó: “Yo no uso nunca corpiño y siempre se me ven los pezones. Desde que me operé las lolas a los 27 años no usé más, y me ponen ‘los timbres, los timbres’”.

“Yo uso un corpiño bastante más ancho para que no se me vean los pezones. Yo tengo los pezones muy grandes”, dijo la panelista y agregó: “Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos”

La cosa no quedó ahí y Ximena Capristo agregó: Tengo un pezón buenísimo que mira para adelante”. “Siempre fui pezonuda. Me siento identificada con Daniela”, sentenció.

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