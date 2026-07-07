La confesión de Ximena Capristo: "Tengo los pezones muy grandes, tipo dedos"

El debate que comenzó Mica Viciconte al cuestionar la transparencia de la remera que usó Daniela Celis en el streaming de Telefe generó polémica. En SQP hablaron del tema y Ximena Capristo quien sorprendió al hacer una confesión sobre su cuerpo.

Mientras debatían sobre la exposición de los pezones y la libertad para vestirse, la ex Gran Hermano contó que suele usar corpiños más reforzados por una característica física que, según ella misma definió, representa un “problema”.

Se pudrió todo. Por qué Ximena Capristo le "hizo la cruz" a Paula Chaves

“Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos”, lanzó Ximena Capristo , desatando la sorpresa de Yanina Latorre, quien incluso bromeó con querer comprobarlo fuera de cámaras.

Yanina Latorre catadora de pezones: se los tocó a la Capristo. pic.twitter.com/tde6B3ttUH

En el programa de América TV se amplió el debate y Yanina Latorre dijo lo suyo: “Yo no lo puedo creer porque Mica es joven y canchera. Me dio pacato... Obligarla a decir que tiene los pezones oscuros porque dio de amamantar, no da”.

El picante debate de Ximena Capristo y Yanina Latorre

Ximena Capristo dijo que usaba corpiño y Yanina Latorre agregó: “Yo no uso nunca corpiño y siempre se me ven los pezones. Desde que me operé las lolas a los 27 años no usé más, y me ponen ‘los timbres, los timbres’”.

“Yo uso un corpiño bastante más ancho para que no se me vean los pezones. Yo tengo los pezones muy grandes”, dijo la panelista y agregó: “Yo tengo los pezones muy grandes, tipo dedos”

La cosa no quedó ahí y Ximena Capristo agregó: Tengo un pezón buenísimo que mira para adelante”. “Siempre fui pezonuda. Me siento identificada con Daniela”, sentenció.