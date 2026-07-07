Leandro Nigro fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Leandro Nigro abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada la nueva Gala de Eliminación por decisión del público del certamen de Telefe. El jugador perdió en el versus del voto telefónico con Luana Fernández en la edición de la placa planta.

Antes del versus, los jugadores que salieron de placa fueron Matías Hannsen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, JC y Alejandra Majluf, con el 1,6%, 2,4%, 3,4%, 5,3% y el 8,8% de los votos, respectivamente.

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Cerca del cierre del programa, Santiago del Moro reveló que Leandro Nigro era el nuevo eliminado del reality más popular de la televisión argentina.

Luego de que el jugador se despidiera de sus compañeros, al ser “placa planta”, un arbusto se llevó a Leandro Nigro a upa por la puerta roja y abandonaron la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

El 60,1% del público del certamen en el versus votó para que Leandro Nigro abandonara la casa. Mientras que Luana Fernández recibió el 39,9% restante.

El participante se fue sonriendo, intentó incluso que lo llevaran colgado, y cerró sus 48 días dentro de la casa con el mismo tono desapegado que había marcado toda su estadía.

El mote de “planta” lo había perseguido desde que ingresó en medio de la competencia. El joven intentó en algún momento cambiar esa imagen con actitudes más confrontativas y algún cruce con compañeros, pero el intento no alcanzó.