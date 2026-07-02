El regalo inesperado que recibió Tamara Paganini en el Congelados de Gran Hermano

Tamara Paganini vivió un momento muy especial y emotivo en una nueva edición del Congelados en la casa de Gran Hermano Generación Dorada a partir de la visita de Soledad, su prima, mientras la jugadora está pasando días difíciles en el certamen de Telefe.

La participante comenzó a llorar cuando escuchó “Amor narcótico”, la canción que la hacía bailar tanto la primera vez que estuvo en Gran Hermano. En ese momento ya supo que se venía una sorpresa para ella.

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Soledad entró por la puerta giratoria y le dio varios picos a Tamara Paganini . La prima le llevó un breve regalo del novio, Sebastián: una camisa transpirada para que pueda extrañarlo un poco menos al olerla durante un rato. “Tiene un chivo de días que es tremendo” , informó.

El mensaje para Tamara Paganini

Soledad le dijo a Tamara Paganani que “active y juegue como una nena de seis años” y le aseguró que todos están felices de verla en el reality de Telefe.

“Todos estamos bien, tu casa, nuestra salud, así que no tenés que preocuparte y tenés que quedarte acá adentro”, expresó luego de los días difíciles que vivió la participante de Gran Hermano.

Una vez que se “descongeló”, Tamara Paganini fue aplaudida por todos sus compañeros mientras rompía en llanto. “Es mi prima pero es como mi hermana”, reveló emocionada.