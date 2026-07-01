Emotivo Congelados en Gran Hermano: el amoroso encuentro de Yanina Zilli con su hijo

Santino del Valle Zilli, el hijo de Yanina Zilli, ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en una nueva entrega del Congelados, una de las dinámicas más esperadas del reality de Telefe, y llenó de besos y abrazos a su mamá.

"Estamos orgullosos de vos y feliz de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto que es una etapa", le dijo el joven a la exvedette que quedó inmóvil en un sillón del living.

Además, Santino le contó a Yanina Zilli que "toda su familia está bien", saludó especialmente a los jugadores más cercanos a su mamá dentro de la casa.

Santino le agradeció a todos en Gran Hermano

Santino también les agradeció por “cuidarla”, y también tuvo un divertido pase de facturas para ella al decirle que “después de separarse unos meses adoptó a otro hijo”, en alusión a Franco Zunino.

image Yanina Zilli estalló en Gran Hermano.

“Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, ma, te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”, fue lo último que dijo Santino antes de irse por la puerta giratoria.

Apenas fue “descongelada”, la exvedette estalló de alegría y no paró de agradecer a los gritos a todo el mundo, desde la producción de Gran Hermano hasta a Dios. “Estoy feliz”, exclamó Zilli una y otra vez.