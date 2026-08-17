lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026

Accidente en Lomas de Zamora: un motociclista herido tras chocar con auto

Ocurrió en la avenida Alsina y Pedernera, en Lomas Este. El joven que conducía la moto se llevó la peor parte del choque.

La moto involucrada en el choque.

La moto involucrada en el choque.

El accidente ocurrió este sábado por la noche en el cruce de la avenida Alsina y la calle Pedernera, en Lomas Este. La colisión involucró a un Ford Ka color blanco y una moto.

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Según pudo averiguar La Unión, al volante del coche estaba una mujer, mientras que la moto era manejada por un joven de 26 años. Él se llevó la peor parte del impacto: salió despedido del rodado y golpeó violentamente contra el asfalto.

Operativo tras el choque

El accidente ocurri&oacute; en Alsina y Pedernera, en Lomas Este.

El accidente ocurrió en Alsina y Pedernera, en Lomas Este.

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de CEC Lomas. También intervino la Policía de la jurisdicción como apoyo.

El personal de salud inmovilizó al motociclista y lo subió a la ambulancia para trasladarlo al Hospital Llavallol. Por su parte, la mujer no había sufrido heridas de consideración. No fue necesario reducir tanto la circulación vehicular.

El joven presentaba golpes en todo el cuerpo, pero afortunadamente no tenía lesiones en la cabeza y no presentaba un cuadro de gravedad, según precisaron fuentes del caso a este medio.

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