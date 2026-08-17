Para el FMI: el Gobierno de Milei retuvo U$S3.000 millones frenando obras viales e hídricas.

Durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios retuvieron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3.000 millones. A pesar de ser recursos con un fin específico asignado por ley, principalmente para obras de infraestructura, esto quedó suspendido para ajustarse a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un porcentaje elevado de la recaudación finaliza en la compra de letras y títulos públicos para sostener la premisa de déficit cero dispuesta por la Casa Rosada en sintonía con lo que pide el FMI. La maniobra surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Milei y la parálisis de proyectos de infraestructura Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el superávit financiero de estos fideicomisos alcanzó los $ 1,86 billones durante 2024 y los $ 1,23 billones en 2025, sumas equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año.

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, las mayores restricciones de desembolsos se observan en proyectos sensibles como el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias se redujeron un 94%, provocando la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento en el territorio nacional.

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