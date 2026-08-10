¿Vuelve a dispararse la inflación? Qué número esperan las consultoras

El jueves 13 de agosto se conocerá la inflación de julio.

Las consultoras estiman que la inflación de julio se ubicará entre 1,9% y 2,1%, levemente por encima del 1,9% de junio. El dato, que todavía no fue difundido oficialmente, estaría impulsado por factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno y el turismo, además del impacto del Mundial 2026 sobre los pasajes aéreos.

La inflación de julio se ubicaría entre 1,9% y 2,1%, de acuerdo con las proyecciones de consultoras relevadas por la Agencia Noticias Argentinas. El rango coincide con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que calcula un IPC de entre 1,9% y 2%.

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De confirmarse, el resultado nacional quedaría por debajo del 2,9% registrado durante julio en la Ciudad de Buenos Aires y mostraría una leve aceleración frente al 1,9% de junio.

El período de vacaciones de invierno habría tenido un peso importante sobre el índice. El mayor movimiento turístico impulsó los precios de actividades vinculadas con turismo y recreación.

A ese efecto se sumó el Mundial 2026, que habría generado una incidencia particular sobre los pasajes aéreos. La consultora C&T señaló que tanto la inflación núcleo como los componentes estacionales tuvieron una mayor incidencia, mientras que los precios regulados se mantuvieron moderados.

Según C&T, el comportamiento de los precios vinculados al turismo respondió al efecto habitual de las vacaciones de invierno, reforzado este año por la demanda asociada al Mundial.

Otro factor que pudo haber tenido impacto fue el traslado parcial de la suba del dólar registrada entre fines de junio y comienzos de julio. Durante ese período, el tipo de cambio aumentó unos $100, con posibles efectos sobre determinados precios.

Cómo evolucionó la inflación

El dato de julio se conocerá en un escenario de desaceleración de la inflación que comenzó después del salto registrado en marzo, cuando el IPC llegó al 3,4%.

Desde entonces, el índice mostró una trayectoria descendente: fue del 2,6% en abril, bajó al 2,1% en mayo y cerró junio en 1,9%.

De confirmarse la proyección de las consultoras, la inflación de julio permanecería por debajo del 2,1% y continuaría dentro del proceso de moderación de los precios que el Gobierno busca sostener.