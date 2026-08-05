miércoles 05 de agosto de 2026
Escribinos
5 de agosto de 2026
Sin apoyo.

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con el capítulo de extranjerización de la tierra

La presión social y la movilización prevista para este jueves caló en los senadores aliados y finalmente el proyecto de Javier Milei será recortado.

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con el capítulo de extranjerización de la tierra.

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con el capítulo de extranjerización de la tierra.

Los legisladores del radicalismo y los bloques provinciales negaron su apoyo en las últimas horas al proyecto impulsado por el gobierno nacional. La fuerte negativa social obligó a los legisladores que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, a quitar su apoyo.

Lee además
El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina.
Visita oficial.

Confirmado: el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre
La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei.
Reclamo.

La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei

Javier Milei no tuvo el respaldo

El martes, el Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y estableció un tope de 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.

Sin embargo, esto no fue suficiente y finalmente la negociación entre los políticos no se destrabó a favor del Gobierno.

La jefa de bloque libertario convocó de urgencia a sus pares de las bancadas aliadas para comunicarles que retiraba del proyecto los artículos referidos a la venta de tierras, con el propósito de alcanzar el quórum y una mayoría que permita avanzar con el resto de la ley.

El proyecto mantiene en pie otros capítulos de la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", como la habilitación de desalojos exprés de inquilinos o modificaciones de la Ley de Manejo de Fuego, aspecto que encendió las alertas en distintos rubros. Por ejemplo, trabajadores de parques nacionales nucleados en ATE repudiaron más temprano la iniciativa, a la que denominaron como "un proyecto de ley ómnibus" que está "bajo un nombre de fantasía".

Temas
Seguí leyendo

Confirmado: el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

La vuelta a clases se dio con un contundente paro docente contra Javier Milei

La grave acusación de Kicillof contra Milei: asegura que extorsiona a las provincias

La oposición fue lapidaria con Javier Milei tras sus insultos a Lula Da Silva en Brasil

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

La alegría de Yipio en Gran Hermano.  video
¡Felicitaciones!

Yipio ganó la casa en Gran Hermano y se llevó un premio extra