El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con el capítulo de extranjerización de la tierra.

El gobierno de Javier Milei tuvo que bajar este miércoles el capítulo de extranjerización de tierras contemplado en la ley de propiedad privada , frente a la catarata de rechazos de senadores aliados. Esto responde a la fuerte presión social que tuvo su correlato en las redes sociales durante las últimas horas.

Los legisladores del radicalismo y los bloques provinciales negaron su apoyo en las últimas horas al proyecto impulsado por el gobierno nacional. La fuerte negativa social obligó a los legisladores que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua, a quitar su apoyo.

El martes, el Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y estableció un tope de 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.

Sin embargo, esto no fue suficiente y finalmente la negociación entre los políticos no se destrabó a favor del Gobierno.

La jefa de bloque libertario convocó de urgencia a sus pares de las bancadas aliadas para comunicarles que retiraba del proyecto los artículos referidos a la venta de tierras, con el propósito de alcanzar el quórum y una mayoría que permita avanzar con el resto de la ley.

El proyecto mantiene en pie otros capítulos de la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", como la habilitación de desalojos exprés de inquilinos o modificaciones de la Ley de Manejo de Fuego, aspecto que encendió las alertas en distintos rubros. Por ejemplo, trabajadores de parques nacionales nucleados en ATE repudiaron más temprano la iniciativa, a la que denominaron como "un proyecto de ley ómnibus" que está "bajo un nombre de fantasía".