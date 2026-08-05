Confirmado: el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , como parte de una gira por Sudamérica que también abarcará Uruguay y Perú. La Santa Sede confirmó el recorrido, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el cronograma detallado todavía no fue difundido.

Según informó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, la estadía en la Argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Durante esos cuatro días, el Sumo Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El recorrido comenzará en Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre con actividades previstas en Montevideo, Paysandú y Florida. Desde allí viajará a la Argentina para continuar la gira.

Tras su paso por el país, León XIV partirá hacia Perú, donde desarrollará la etapa más extensa del viaje. Entre el 11 y el 17 de noviembre recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, completando una visita de siete días.

Por el momento, la Santa Sede no dio a conocer el programa oficial de actividades ni los horarios de cada escala. El detalle de la agenda será difundido más cerca de la fecha del viaje, según indicó el Vaticano.

Una "visita histórica" para Milei

El presidente Javier Milei celebró la confirmación oficial de la llegada del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que calificó como una “visita histórica para todos los argentinos”.

El mandatario argentino realizó un posteo en la red social X en el cual expresó su emoción por la gira apostólica del Santo Padre.

“Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año…. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, expresó.