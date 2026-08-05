Lomas tendrá tres jornadas de donación de sangre para el Hospital Garrahan

Las jornadas de donación de sangre para el Hospital Garrahan serán el jueves 20 y sábados 22 y 29.

El Hospital Garrahan llevará adelante durante agosto nuevas jornadas de donación de sangre en Lomas de Zamora , a través de colectas externas organizadas en colegios. El objetivo es reunir donantes voluntarios para acompañar el tratamiento de niños y niñas que necesitan transfusiones. Quienes deseen colaborar deben registrarse en este formulario del hospital.

Resistencia. Lomas celebró la Pachamama en un contexto nacional de disputa por la tierra

A un precio comunitario. Lanzan un innovador taller de collage en Lomas para fusionar imágenes con palabras

Desde la comunidad educativa señalaron que la donación de sangre es un "acto anónimo, voluntario y altruista, y siempre se realiza bajo vigilancia de personal calificado”. El Hospital Garrahan necesita 65 donantes diarios para garantizar la disponibilidad de sangre para todos los pacientes que la requieran. Además, cada semana se transfunden aproximadamente 600 unidades de componentes sanguíneos para el tratamiento de niños con enfermedades de mediana y alta complejidad.

La sangre donada se utiliza en pacientes que necesitan recuperarse de cirugías, trasplantes, accidentes o atraviesan tratamientos por enfermedades como leucemias o anemias crónicas severas.

"La sangre es una necesidad permanente para el Hospital Garrahan que no se fabrica, no puede comprarse ni venderse y solo se obtiene de personas solidarias que la donen para ayudar a vivir a quienes la necesitan", cuenta del colegio Modelo Lomas a través de su cuenta de Instagram dedicada a las campañas que realizan desde el 2018.

Las donaciones se realizaran en los colegios Sagrado Corazón, Tiempos Modernos y Modelo Lomas.

“Tu sangre puede ser el inicio de su mañana”

Desde el Colegio Sagrado Corazón remarcaron el valor de cada donación con un mensaje para la comunidad: “Tu sangre puede ser el inicio de su mañana. Hoy para vos es solo un rato, para alguien más es una nueva oportunidad”.

Y explicaron que una unidad de sangre puede beneficiar hasta tres personas: un recién nacido prematuro que necesita glóbulos rojos, una mamá que sufrió una hemorragia durante el parto o un niño con cáncer que requiere transfusiones durante su tratamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @heroes.corazonistas Campaña de donación de sangre del Colegio Sagrado Corazón junto al Hospital Garrahan.

Donar sangre es un proceso simple y seguro

Para participar es necesario asistir con DNI u otro documento con fotografía y desayunar previamente. No hace falta concurrir en ayunas. La extracción es de aproximadamente 450 mililitros, luego el donante puede retomar sus actividades habituales.

Pueden donar aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años y pesen más de 50 kilos, gocen de buena salud, no tengan enfermedades transmisibles por sangre, no estén embarazadas ni hayan tenido un paro en los últimos 6 meses, no se hayan realizado tatuajes, piercings hace menos de 6 meses y cumplan con los tiempos establecidos desde la última donación 4 meses hombres o 6 meses de mujeres.