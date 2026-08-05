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5 de agosto de 2026
Lo que vendrá.

Quién es la ex Gran Hermano que interpretará a Silvina Luna en su documental

Un documental contará la vida y la búsqueda de Justicia de Silvina Luna y una exparticpante Gran Hermano la interpretará en algunas escenas.

Silvina Luna falleció a los 43 años.
Silvina Luna falleció a los 43 años.

A casi tres años de la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023, el documental sobre su vida y la búsqueda de justicia sigue avanzando y se conoció que una exparticipante de Gran Hermano se encargará de ponerse en la piel de la rosarina.

La producción de su docuserie busca rendir tributo a Silvina Luna y contar su lucha tras el trágico fallecimiento por secuelas de las cirugías realizadas por Aníbal Lotocki.

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El panelista confirmó que la responsabilidad recayó en Sabrina Cortez, también exintegrante de Gran Hermano: "Firmó contrato y, creo, grabó sus participaciones. Pondrá el cuerpo a varias escenas donde se simularán situaciones".

"Es un documental en el que mucha gente va a grabar sus testimonios. Entre cada testimonio habrá situaciones que ilustrarán, dramatizaciones", comentó sobre la estructura de la producción.

Sabrina Cortez será Silvina Luna.

Sabrina Cortez será Silvina Luna.

La causa de la dolorosa muerte de Silvina Luna

Pilar Smith contó detalles sobre el avance de la causa contra Aníbal Lotocki. "El martes 1 de septiembre a las 10 de la mañana se va a realizar la Junta Médica", señaló.

La periodista enumeró los ejes que evaluarían los peritos oficiales en el expediente: "El momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo de Silvina Luna, qué tipo de tratamiento e intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en insuficiencia renal progresiva".

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