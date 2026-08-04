Campanita se atrincheró en Gran Hermano para no abandonar la casa

Luego de perder ante Sol Abraham en el versus en la Gala de Eliminación, Steffany “Campanita” Pereira sorprendió a todos y desató un escándalo al atrincherarse y decirle a Gran Hermano que se negaba a abandonar la casa del reality de Telefe.

“No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa”, le indicó la joven paraguaya al dueño del juego, dejando estupefacto al mismo y a los demás participantes del certamen televisivo.

¡Ups! La confesó de Sol en Gran Hermano: "Encontré a mi lagarto"

Es el amor. Luz Tito y Santiago Algorta, de GH 2025, blanquearon su romance

La voz de Gran Hermano le dijo una y otra vez a Campanita que había llegado su momento de irse de la casa porque así lo había decidido el público de la competencia.

De todos modos, ella se negó una y otra vez, repitiendo que “quería ver qué pasaba” y luego elevando una contrapropuesta de “quedarse de visita”, en una episodio infrecuente en el reality.

Siguió la negativa de dejar Gran Hermano

Las negativas de Campanita continuaron por varios minutos e incluso se quebró en llanto, empotrándose en el sillón y rechazando la invitación de otros participantes a que hiciera caso.

Además, Campanita se plantó nuevamente con Sol Abraham en medio de su crisis y parecía que la situación podía tornarse violenta en medio de la tensión general.

Finalmente, la paraguaya acató las órdenes de Gran Hermano una vez que este le comunicó que iba a haber una sanción para el resto de los competidores si no abandonaba la casa.

Campanita se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a los demás jugadores y en medio de un nuevo conteo de Gran Hermano para que se vaya de una vez por todas, expresó que “su brillo es real y que el del resto es sudor”.

Escándalo en Gran Hermano.

Antes de escándalo, el 53,3% del público en el versus votó para que Campanita abandonara la casa. Mientras que Sol Abraham recibió el 46,7% restante.

Yanina Zilli, Mariela Prieto, Luana Fernández, Juanicar, Matías Hanssen y Alejandra Majluf habían bajado previamente de la placa.