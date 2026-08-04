Campanita se atrincheró en Gran Hermano para no abandonar la casa

Luego de perder ante Sol Abraham en el versus en la Gala de Eliminación, Steffany “Campanita” Pereira sorprendió a todos y desató un escándalo al atrincherarse y decirle a Gran Hermano que se negaba a abandonar la casa del reality de Telefe.
Campanita protagonizó un momento inédito en la historia de Gran Hermano tras haber perdido en la votación del público de Telefe.
Luego de perder ante Sol Abraham en el versus en la Gala de Eliminación, Steffany “Campanita” Pereira sorprendió a todos y desató un escándalo al atrincherarse y decirle a Gran Hermano que se negaba a abandonar la casa del reality de Telefe.
“No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa”, le indicó la joven paraguaya al dueño del juego, dejando estupefacto al mismo y a los demás participantes del certamen televisivo.
La voz de Gran Hermano le dijo una y otra vez a Campanita que había llegado su momento de irse de la casa porque así lo había decidido el público de la competencia.
De todos modos, ella se negó una y otra vez, repitiendo que “quería ver qué pasaba” y luego elevando una contrapropuesta de “quedarse de visita”, en una episodio infrecuente en el reality.
Las negativas de Campanita continuaron por varios minutos e incluso se quebró en llanto, empotrándose en el sillón y rechazando la invitación de otros participantes a que hiciera caso.
Además, Campanita se plantó nuevamente con Sol Abraham en medio de su crisis y parecía que la situación podía tornarse violenta en medio de la tensión general.
Finalmente, la paraguaya acató las órdenes de Gran Hermano una vez que este le comunicó que iba a haber una sanción para el resto de los competidores si no abandonaba la casa.
Campanita se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a los demás jugadores y en medio de un nuevo conteo de Gran Hermano para que se vaya de una vez por todas, expresó que “su brillo es real y que el del resto es sudor”.
Antes de escándalo, el 53,3% del público en el versus votó para que Campanita abandonara la casa. Mientras que Sol Abraham recibió el 46,7% restante.
Yanina Zilli, Mariela Prieto, Luana Fernández, Juanicar, Matías Hanssen y Alejandra Majluf habían bajado previamente de la placa.