Moria Casán contó la charla que hubiera tenido con Rosalia en el "Confesionario"

Moria Casán contó que se perdió el “Confesionario” con Rosalía por cuestiones de su nutrida agenda laboral y reveló en el pase de su programa de El Trece de qué hubiera charlado con la cantante en el show en el Movistar Arena.

“Hubiese ido si hubiese tenido tiempo, sí. No me da por cancelar o no me sentí tan ofendida porque una mujer ponga un like, qué sé yo”, aclaró Moria Casán.

“En el confesionario podés hacer un ida y vuelta, soy artista y sé de qué se trata, pero después están las notas que te hacen, que ‘¿qué te parece por lo que dijo lo que dijo?’, y entonces trabajás más que si hicieras tres funciones. Lo veo desde mi casa”, justificó su ausencia.

El momento en una charla íntima con la estrella invitada, quien debe compartir una anécdota vinculada al corazón antes de que la cantante interprete el tema que da nombre al segmento.

Qué hubiera contado Moria Casán

Moria Casán reveló que le hubiera contado a Rosalía una osada y trasgresora escena que protagonizó en la pantalla de El Trece hace muchos años.

“Le hubiese contado que el primer desnudo en la televisión, ya que ella es tan de vanguardia, sería una especie de Lady Gaga española, no la consumo mucho yo a Rosalía, sé que es una gran talentosa y todo, que es una especie de monja, hace de todo y recupera el flamenco, el folclore de allá, le hubiese contado que el primer desnudo televisivo lo hice en Canal 13 y de espaldas”, aseguró Moria Casán.

La conductora insistió en que hizo “el primer desnudo televisivo en una época que no se podía hacer nada". "Y fue acá en el Canal 13, en un programa que se llamaba Estudio A. Ojalá lo pudieran poner porque si se trata de vanguardia y de romper reglas, he roto todas las reglas. Busquen Estudio A. En un sketch yo estaba de espaldas y estaba así, me tenía con un gran moño y una falda. El mayordomo venía: ‘Señora, la llaman por teléfono’, y él se iba con la falda y el coso y yo quedaba desnuda total. Acá, en El Trece”, recordó.