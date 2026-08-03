Una bailarina de Pasión de Sábado estalló contra Luzu TV y Nico Occhiato

Nico Occhiato y el canal de streaming Luzu TV quedaron nuevamente en el centro de la polémica luego que En Antes Que Nadie , uno de sus programas, se burlaran de un video que subió Kiara Adelco, una bailarina del staff de Pasión de Sábado.

El Trinche mostró el video de la bailarina, donde ella contaba emocionada que sus abuelos habían ido a verla bailar en Pasión de Sábado.

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"Me aplaudieron siempre tan fuerte que nunca me di cuenta quién no lo hacía", había escrito la bailarina. Apenas lo pasaron en pantalla, Diego Leuco se burló y hasta pidió verlo de nuevo.

(Viral) Una joven cumplió uno de sus grandes sueños al incorporarse al staff de bailarinas de "Pasión de Sábado", pero quienes terminaron robándose todas las miradas fueron sus abuelos. Crédito: @kiaaldeco pic.twitter.com/vEBBOLqMPy

Yoyi Francella dijo: "La felicito porque tiene a sus abuelos y porque está haciendo lo que la hace feliz". Muni, que estaba de invitada, había gritado: "No quiero ser partícipe de esto".

El Trinche llevó ese video en el contexto de la sección "Viernes de abuelo": "Abuelos orgullosos. No es una diplomatura, pero está ahí". Dijo que les había causado gracias que los abuelos no estén aplaudiendo en el video.

La respuesta de la bailarina

Luego de que se viralizara el video de la reacción en Luzu TV, Kiara Adelco lo compartió en redes sociales con su descargo. "Qué decepción ver que, desde un espacio de comunicación, se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona", expresó la bailarina.

"Me sorprende que se naturalicen las risas y los comentarios despectivos hacia alguien que intenta crecer en el mundo de la danza", lanzó Kiara Adelco.

Una bailarina de Pasión de Sábado que se llama Kiara Aldeco subió ésta historia en Instagram escrachando a Nico Occhiato, por haberse burlado de un video suyo en un programa de Luzu



Otro quilombito para Occhiato… el peor año de su vida pic.twitter.com/0yuNwdxE1c — MADURELME ® (@madurelme) August 2, 2026

"Hay una diferencia entre opinar y ridiculizar públicamente a una persona. Ojalá recuerden que, además de entretener, también son comunicadores y tienen un alcance enorme sobre mucha gente", sentenció.

Luego, Kiara Adelco se dirigió directamente a Nico Occhiato: "Teniendo tan cerca el mundo de la danza y sabiendo el esfuerzo, la disciplina y lo difícil que es vivir de esto, esperaba que en un espacio como el tuyo no se naturalizaran las burlas hacia una bailarina". "Tienen una responsabilidad con el mensaje que transmiten", cerró.