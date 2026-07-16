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16 de julio de 2026
Sin vueltas.

Flor Peña contó cómo fueron los primeros días tras el escándalo en Luzu TV

Flor Peña habló en un sincero mano a mano con Moria Casán cómo transitó los días posteriores a la fake news sobre la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.

Moria Casán con Flor Peña.&nbsp;

Moria Casán con Flor Peña. 

En el programa de Moria Casán, Flor Peña habló por primera vez después del escándalo. “Necesitaba meterme un poco para adentro este mes”, manifestó.

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“Me guardé en mi casa y empecé a meditar. Esto me golpeó, sí. Me vino a contar algo relacionado a empezar a estar un poco más en mí”, sostuvo la actriz.

“Sos una dadora de alegría y de buena energía. Creo que te olvidaste no de quererte, pero te abandonaste para dar”, le dijo Moria Casán. Flor Peña sumó: “Yo creo que cuando pasa algo tan profundo y fuerte es porque viene a contarte algo”.

“Creo que no tengo que luchar con lo que pasó. Yo no me puse en víctima, sino que pensé por qué cometí este error y qué me dice eso. Me vino a contar que necesitaba meterme un poco para adentro”, blanqueó.

“Fuiste víctima de una cancelación. Yo creo que no deberías haber pedido perdón porque no hiciste nada malo”, le dijo Moria Casán, y Flor Peña añadió: “A las mujeres fuertes se nos pega, pero acá estoy, mucho mejor”.

Flor Peña habló de su vínculo con la meditación

Flor Peña, durante la entrevista, planteó que luego del escándalo que se reconectó con una parte suya que había dejado de lado: la meditación.

“Estoy haciendo una meditación hermosa ligada al corazón y su energía. Yo tengo un mantra tatuado que me lo hice en un momento muy doloroso de mi vida. Conecto mucho con esto”, reflexionó.

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