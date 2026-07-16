Veterano de Malvinas celebró la victoria en Lomas: "Ahora vamos por los otros colonos"

“Ahora vamos por los otros colonos”, dijo el veterano de Malvinas.

El presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora, Antonio De Luca, celebró el triunfo y expresó: “Ganamos y bailándolos, no con lo justo. Ahora vamos por los otros colonos”, en referencia al próximo rival, España.

La emoción de un veterano de Malvinas De Luca destacó que, si bien se trató de un partido de fútbol, el enfrentamiento con Inglaterra despierta sentimientos que van más allá de lo deportivo. “Era un partido de fútbol, pero los sentimientos van más allá de eso. Casi todos los que estuvieron en la cancha no habían nacido durante la Guerra de Malvinas de 1982. Los verdaderos héroes son los que dejaron la vida en las islas”, sostuvo.

Además, valoró la actitud del plantel argentino durante el encuentro. “Se le veía la cara de gozo al arquero inglés. Los jugadores cantaron el himno y ya se había visto en partidos anteriores el sentimiento”, señaló. Por último, remarcó la importancia de mantener viva la memoria sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

“Tomemos conciencia de que las Malvinas son argentinas. Todos los días tenemos que hablar de eso. Nosotros damos charlas y siempre les decimos a los chicos que la guerra no sirve para nada. Se trata de mantener la memoria para que las nuevas generaciones le den el lugar que corresponde", concluyó.

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