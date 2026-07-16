Piden tres años de prisión para el asesino de Joaquín Castillo por balear a los hermanos de la víctima

La Justicia de Lomas de Zamora solicitó que Miguel Ramón Tuñinali , condenado por el crimen de Joaquín Castillo , asesinado en Villa Centenario en 2020, reciba una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber baleado a Agustina y Jonathan Castillo, los hermanos de la víctima.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , el pedido fue presentado en el marco de un juicio abreviado , luego de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado.

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El fiscal a cargo del caso consideró acreditada la responsabilidad de Tuñinali por los delitos de "amenazas agravadas, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra", en perjuicio de los dos hermanos de Joaquín.

Ahora será el Juzgado Correccional 8 de Lomas de Zamora el que deberá resolver si homologa el acuerdo de juicio abreviado y confirma la pena solicitada o, por el contrario, dispone otro criterio.

Un nuevo capítulo tras el crimen de Joaquín Castillo

El ataque contra Agustina y Jonathan Castillo ocurrió años después del homicidio de Joaquín, cometido el 21 de diciembre de 2020 en Villa Centenario.

La investigación sostuvo que Tuñinali disparó contra los hermanos en un contexto de conflicto con la familia de la víctima, que desde hace años reclama justicia por el asesinato del joven. Para los investigadores, la agresión habría estado vinculada a esos permanentes pedidos de justicia.

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.

Joaquín Castillo fue asesinado el 21 de diciembre de 2020.

El crimen que marcó a la familia

Joaquín Castillo murió tras recibir un disparo en el pecho mientras se encontraba frente a su vivienda de la calle Merlín al 1900, en Villa Centenario.

La principal hipótesis de la causa indicó que Tuñinali manipulaba un arma de fuego cuando efectuó el disparo mortal. Tras el hecho escapó del lugar, mientras Joaquín era trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, donde falleció como consecuencia de la herida.