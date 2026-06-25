Temperley debe afrontar un pago millonario por un juicio laboral

Temperley perdió un juicio laboral que le inició una exempleada del club en 2024 y deberá abonar una importante suma de dinero por este conflicto judicial, según fue notificado por la Justicia en las últimas horas tras finalizar de una buena colocación en la rueda inicial de la Primera Nacional .

A través de un comunicado oficial, el club expuso la situación con Vanesa Cardozo, que se desempeñó en el área de handball durante 2007 y 2024, y dio detalles sobre lo que será afrontar en lo inmediato.

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La sentencia, de acuerdo a lo informado por las autoridades del Celeste, establece que “el club deberá abonar a Cardozo un total de $113 millones, monto que asciende a $142.781.426,67 al sumar honorarios y costas”, se detalla en el comunicado.

Este fallo es el que determinaron los jueces del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Lomas de Zamora, quienes llevaron el juicio adelante.

El comunicado de Temperley tras la sentencia

El club que preside Alberto Lecchi emitió un comunicado para abordar esta cuestión y dio detalles sobre cómo afrontarán los gastos que demanda este juicio perdido por institución.

“Es un fallo que, lógicamente, modifica las prioridades y las urgencias de la Comisión Directiva”, avisó la dirigencia a través del comunicado. “Es un desafío importante, pero estamos convencidos que Temperley sabrá afrontarlo”, reza el texto oficial de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TemperleyOK/status/2069916354426085810&partner=&hide_thread=false Comunicado: El club debe afrontar un pago de $142.781.426,67 por el juicio de Vanesa Cardozo.



Este fallo altera el orden que caracteriza a esta Comisión Directiva y nuestras prioridades pero estamos convencidos de que, con orden trabajo y unidos, Temperley se sobrepondra. pic.twitter.com/8W98cnZWgt — Club A. Temperley (@TemperleyOK) June 24, 2026

“Para conseguirlo, nos parece fundamental que quienes amamos a nuestro club estemos unidos, defendiendo nuestros colores y tirando todos para el mismo lado, recalca la publicación.

El presente económico del Gasolero

Por otra parte, la dirigencia aprovechó la oportunidad para marcar que “Temperley no posee deudas exigibles” y que “sólo tiene cuatro juicios activos” en este momento.

A su vez, el texto recalca que, gracias a los aportes de los socios, sponsors, ingresos de las actividades y los aportes de la Asociación del Fútbol Argentino, el Gasolero puede ser “un club solvente que cumple un rol social”

“Agradecemos la predisposición y la colaboración de la AFA para acompañarnos en esta situación, así como la de los abogados del club que no cobran sus honorarios. La comisión directiva seguirá trabajando para reducir los juicios, como lo hicimos hasta ahora. Tras esta sentencia, quedan solamente cuatro juicios activos”, concluye el texto.