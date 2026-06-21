Nicolás Domingo, tras el empate de Temperley ante San Martín de Tucumán: "Dominamos, pero..."

Temperley dejó escapar dos puntos vitales en el Alfredo Beranger. El conjunto conducido por Nicolás Domingo ganaba con gol de Pedro Souto y controlaba el trámite con autoridad, pero una falla defensiva en el tramo final le permitió a San Martín de Tucumán rescatar un empate. Tras el pitazo definitivo, el entrenador enfrentó los micrófonos con sensaciones encontradas.

"Nos queda un sabor amargo porque fuimos los claros dominadores del partido", expresó el DT en conferencia de prensa. Domingo destacó que el plantel fue a buscar el triunfo "con decisión desde el pitazo inicial" y justificó la ventaja inicial. Sin embargo, reconoció la frustración por no haber podido liquidar la historia a tiempo: "En el fútbol actual, cuando no cerrás los partidos, te exponés a que una jugada aislada te penalice".

El estratega hizo foco en la desatención del final que culminó en el gol del tucumano Santiago Briñone. "Estábamos muy sólidos defensivamente y el rival casi no nos generaba peligro cerca del arco", analizó el exmediocampista, y añadió: "Una distracción en la línea defensiva nos privó de quedarnos con tres puntos que eran fundamentales".

Pese a la bronca por cortar la racha de tres victorias consecutivas, Nicolás Domingo eligió cerrar con un mensaje optimista de cara a la segunda rueda del torneo.

El estratega dejó en claro que "el grupo recuperó la memoria y la confianza en las últimas semanas". Y apuntó: "Seguimos firmes en los puestos de Reducido. Ahora se viene el receso y nos servirá para ajustar los detalles defensivos y la contundencia. Este equipo va a dar pelea hasta el final".

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Lo que viene para Temperley

Ahora el Gasolero tendrá un receso de dos semanas para enfocarse nuevamente en la segunda rueda de la Primera Nacional. Con el empate ante San Martín de Tucumán como local, el equipo dirigido por Nicolás Domingo finalizó la primera parte del campeonato en el cuarto puesto con 27 puntos, producto de 6 triunfos, 9 empates y 3 derrotas.

En la próxima fecha, recibirá a Tristán Suarez el sábado 4 de julio desde las 15.30 por la fecha número 19 de la Zona B de la Primera Nacional.