Nicolás Domingo explicó los motivos de la levantada de Temperley en la Primera Nacional

Temperley pasó del infierno al paraíso. Luego de conseguir su tercera victoria consecutiva, el conjunto de Turdera trepó al quinto puesto en la tabla de posiciones de la Primera Nacional y ahora se ilusiona con afianzarse en zona de reducido. La goleada sobre Güemes de Santiago del Estero en el Alfredo Beranger , significó la consolidación de una idea futbolística.

Tras los triunfos ante San Martín de San Juan y Chacarita, el equipo dirigido por Nicolás Domingo fue ganando en confianza y el arco se abrió tras una racha nefasta de ocho fechas sin poder lograr la victoria. Ahora Temperley se asemeja más a lo que propone partido tras partido y se ilusiona con pelear en los primeros puestos.

En ese contexto, su entrenador brindó una conferencia de prensa donde destacó la evolución de sus dirigidos, la importancia del recambio y el valor de encadenar tres victorias consecutivas para prenderse en la pelea del campeonato.

El partido no comenzó fácil para el local, que se encontró en desventaja a los 6 minutos tras el gol de Thomas Amilivia para la visita. Sin embargo, el Gasolero reaccionó a tiempo y dio vuelta el marcador antes del descanso con un gol en contra de Emilio Lazza y un tanto de Facundo Krüger. En el complemento, aprovechando la expulsión de Facundo Melillán en el conjunto santiagueño, el propio Krüger y Fernando Brandán sentenciaron la goleada definitiva.

Al analizar el rotundo cambio de efectividad en comparación con compromisos anteriores, Domingo fue autocrítico pero respaldó el trabajo previo: "La verdad que a veces por qué antes no lo habíamos conseguido, creo yo que porque erramos goles". En ese sentido, el entrenador valoró la contundencia demostrada en el Teatro de Turdera y aseguró que el equipo atraviesa un proceso de maduración colectiva: "Hoy ganamos tranquilidad y solidez".

Una de las claves que remarcó el DT fue la riqueza del plantel actual y el impacto positivo de las variantes durante el segundo tiempo. "Con los cambios encontramos los goles", afirmó Domingo, elogiando la predisposición y el nivel de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes para dinamizar el ataque del Gasolero.

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Lo que viene para Temperley en la Primera Nacional

Con este resultado categórico, Temperley alcanzó las 26 unidades en la Zona B de la Primera Nacional, escaló a la quinta posición de la tabla y se afianza firmemente dentro de los puestos de clasificación al Reducido, encendiendo la ilusión de todos sus hinchas.

Sobre 17 partidos disputados, el conjunto de Turdera cosechó 6 triunfos, 8 empates y 3 derrotas. En la próxima fecha, recibirá a San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger por el duelo que quedó pendiente de la fecha número 4. Luego de ese encuentro, habrá dos semanas de receso y todo se reanudará el fin de semana del 4 de julio cuando Temperley reciba a Tristán Suárez por la jornada número 19 de la Primera Nacional.