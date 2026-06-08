Nicolás Domingo, sobre el presente de Temperley: "Recuperamos la memoria y la confianza"

En una tarde gris de junio, el vestuario visitante del estadio de Chacarita reflejó una mezcla de desahogo y total algarabía. Tras el triunfo que selló el 1 a 0 a favor de Temperley , el entrenador Nicolás Domingo dialogó con la prensa para desmenuzar las claves de un triunfo vital que reacomoda al Celeste en la Primera Nacional.

Con la tranquilidad de haber encadenado seis puntos de manera consecutiva tras el previo triunfo ante San Martín de San Juan, Nicolás Domingo valoró notablemente la actitud y el planteo de sus dirigidos. No obstante, fiel a su estilo analítico y exigente, no dejó pasar la falta de contundencia en los últimos metros del campo de juego.

Desde el arranque del encuentro, Temperley buscó dominar el juego apostando al tándem defensivo-ofensivo que le viene dando rédito. Domingo reconoció la concentración del equipo para anular los circuitos del rival.

Con esta victoria, Temperley acumula 23 puntos, se ubica en la sexta posición y se encuentra en zona de reducido. Las turbulencias de algunas semanas atrás parecen haber pasado y ahora el Gasolero mira el futuro de otra manera.

Asimismo, Nicolás Domingo sostuvo: "Fuimos superiores de principio a fin. El equipo entendió perfectamente los momentos del partido, manejó los ritmos y cortó cualquier atisbo de reacción de un rival necesitado en su propia casa. Desde el primer tiempo justificamos la ventaja".

A pesar de la satisfacción general, el DT hizo hincapié en la falta de puntería para ampliar la distancia en el marcador, un factor que propició el sufrimiento lógico del cierre.

"La única cuenta pendiente que nos queda hoy es no haber liquidado el partido antes. Tuvimos jugadas de contragolpe muy claras para marcar el segundo gol y jugar los últimos minutos con mayor tranquilidad. Al no hacerlo, terminás defendiendo cerca de tu arco y sufriendo hasta el final de forma innecesaria", aseguró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atletico Temperley (@temperleyok)

Mirada firme de Temperley en los puestos de Reducido

Este triunfo rompió definitivamente la irregularidad que arrastraba el club semanas atrás. Ahora, el panorama de cara al cierre de la primera rueda de la Primera Nacional luce mucho más alentador.

"Lo importante de estas dos victorias consecutivas es que el grupo recuperó la memoria y la confianza. Estar nuevamente en zona de Reducido es el lugar donde este club merece competir, y nos da el impulso necesario para encarar lo que viene con otra mentalidad", afirmó.

Y concluyó: "Encontramos un rendimiento muy parejo, estuvieron muy bien cuando hice los cambios. Creo que en líneas generales hicimos un gran partido, mejor que el del fin de semana pasado. Hay que seguir creciendo, todavía faltan cosas por corregir y mejorar, pero muchas cosas por ponerse contento. Ahora hay que disfrutar y mañana empezar de vuelta".

En la próxima fecha, Temperley recibirá a Güemes de Santiago del Estero el domingo desde las 16 en el Alfredo Beranger. Será otro encuentro crucial en la lucha por ingresar al reducido.