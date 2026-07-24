El picante cruce de Moria Casán con la mamá de Wanda Nara por la China Suárez

Moria Casán protagonizó en su programa de El Trece un picante intercambio con Nora Colosimo luego de que la mamá de Wanda Nara efectuara polémicas declaraciones sobre la China Suárez y asegurara que Mauro Icardi no está enamorado de la actriz.

Nora Colosimo aseguró que la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez sería por conveniencia y recordó que, cuando el futbolista se separó por primera vez de Wanda Nara tras el escándalo del WandaGate, buscó contención en ella.

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Luego de escuchar ese relato, Moria Casán recordó una de las frases que más repercusión generó de la entrevista. “¿Ahí te decía que la China tenía olor?”, le preguntó y la mamña de Wanda Nara respondió sin dudar: “Sí, sí, sí, por supuesto”.

Lejos de conformarse con esa respuesta, Moria Casán redobló la apuesta. “Contame eso. ¿No le gustaba ella? ¿Por qué se fue a encamar con ella, entonces?”, disparó con estilo habitual.

En medio de un clima de tensión durante la entrevista, Nora Colosimo evitó profundizar sobre ese punto y respondió sin vueltas: “Eso preguntáselo a ella o a él”.

De todos modos, la cosa no que ahí y Moria Casán volvió a insistir y dejó en claro que no descarta que el romance entre la actriz y el futbolista sea genuino. “¿No podés entender que Mauro se haya enamorado?”, quiso saber la conductora de las mañanas de El Trece.

La mamá de Wanda Nara fue tajante: “No, no. Porque Wanda le dice a Mauro de terminar, y él insistía, insistía. La primera persona a la que él le pedía ayuda era a mí. Tuve charlas hermosas con Mauro y guardo los mejores momentos con él”.