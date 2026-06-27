Moria Casán, picante sobre Wanda Nara: "Está enamorada de..."

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en el centro de la escena luego de protagonizar una nueva pelea mediática y Moria Casán , en su programa de El Trece , fue contundente en su opinión del tema y fulminó a la mediática.

Luego escuchar una entrevista reciente de Wanda Nara, en la que habló de su pasado como mánager del futbolista, Moria Casán disparó: “Para mí está enamorada”.

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“Además de ser una persona de armas llevar, de negocios y una gran empresaria, ella lo formó y lo modeló. Es como un hijo, un padre, un hermano, un representado. Está muerta de amor por él”, insistió la conductora de El Trece.

Y siguió: “Yo creo que es un amor aunque sea fraternal, pero algo le pasa. No lo suelta. Esta revancha después de tantos años algo significa. Lo que yo veo acá es amor”.

Qué dijo la abogada de Mauro Icardi

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, coincidió con Moria Casán: “No puede soltar. Como frutillita del postre, sale una chica en un contexto medio particular a hablar y ella empieza a seguirla en redes. Eso habla de una revancha y habla más de ella que otra cosa”.

Mauro Icardi salió favorecido contra Wanda Nara por un fallo de la Justicia. Mauro Icardi y Wanda Nara, en otros tiempos.

“La chiquita esta que salió a hablar, Ekaterina Ojeda, parece ser la nueva representada de Wanda. Si es así, trepadora de aquellas. Imaginate dónde va a terminar, seguramente en todos los programas”, afirmó Moria Casán.

“Esto parece un paso de venganza. Ataca a una pareja que ya está estable y consolidada. Icardi es parte del pasado de Wanda, no sé por qué le importa”, cerró Elba Marcovecchio.