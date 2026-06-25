Qué dijo Wanda Nara del escándalo de Ekaterina Ojeda, la China Suárez y Mauro Icardi

Wanda Nara habló sin vueltas sobre la escandalosa irrupción en la escena mediática de Ekaterina Ojeda y que quedó en medio de la relación de la China Suárez y Mauro Icardi , tras de una supuesta pelea por celos en un boliche de Costanera.

En este contexto, Wanda Nara fue consultada en Pasó en América por el conflicto sucedido en la disco Tequila donde estaba Mauro Icardi con sus amigos y se encontró con la joven que tiene un parecido con la China Suárez.

Consultada por Guido Záffora sobre este chimento de su ex y padre de sus hijas, la conductora de Masterchef Celebrity respondió de inmediato.

"No la conozco", dijo Wanda Nara en un mensaje por Whatsapp al periodista de América TV, brindando las declaraciones más esperadas de la mediática.

image Wanda Nara habló de Ekaterina Ojeda.

Ekaterina Ojeda es Team Wanda Nara

Ekaterina Ojeda había dicho "yo soy team Wanda" en entrevista con LAM, luego de las versiones del cruce que habría tenido con la China Suárez.

Si bien dijo que la China Suárez le parece "muy linda" en persona, se declaró "Team Wanda": “La banco a muerte. A la China no le tiré flores porque, bueno... Wanda, obvio, Wanda”. "Icardi me miraba de reojo y me sonreía", agregó la joven sumando más escándalo al que ya se conocía.