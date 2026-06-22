Rocío Pardo confesó cómo es su relación con la China Suárez

Rocío Pardo habló sobre cómo es su relación con la China Suárez , la mamá de Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré , su esposo. En una entrevista, la joven cordobesa habló sin vueltas de su familia ensamblada.

"Fuimos a cenar los tres y esa noche Nico casi no habló. Nos pusimos a charlar nosotras y pegamos desde el primer día", le contó Rocío Pardo a Infobae.

Rocio Pardo sobre su relación con la China y la crianza de Rufina pic.twitter.com/yaSrkUVUBk

Y siguió: "La veo casi como una amiga. Nos contamos todo, charlamos, hacemos planes. Ahora vamos a aprovechar para ver obras porque le gusta mucho el teatro. Para mí es una compañera", agregó la bailarina.

La relación de Rocío Pardo con la China Suárez

Incluso, Rocío Pardo reveló algunos detalles de su intimidad familiar: "A veces Nico me dice: 'Acá tendrías que decirle que esto no'. Y yo le respondo: No, ese no es mi trabajo’. Nunca voy a retarla, eso se lo dejo a los padres que son quienes tienen que poner los límites".

"Trato de construir el vínculo sin invadir un lugar que no me corresponde", agregó la joven artista en la entrevista íntima con Tatiana Schapiro.

Además, Rocío Pardo contó cómo viven en medio de tanto escándalo: "Nosotros podemos leer algo que no nos gusta y seguir adelante; ellos muchas veces no tienen todavía las herramientas para procesarlo. Por suerte ellos tienen mucha conversación y él se ocupa al ciento por ciento".

"Rufi es muy madura. Ve comentarios y sigue de largo. Tiene mucho que ver con la enseñanza de sus padres, con que sepa quiénes son realmente su mamá y su papá y que se quede con eso", expresó.

image Rocio Pardo con Rufina.

En cuanto a la China Suárez, Rocío Pardo reveló que tienen un buen vínculo: "El respeto y la buena onda tienen que estar porque son fundamentales"..

Rocío Pardo confesó que hablaron antes de su boda con Nicolás Cabré: "Cuando pensamos el vestidito de Rufi para el casamiento hubo cosas que se hablaron entre mujeres. Pero en el día a día, Nico está en todo".