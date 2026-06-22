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22 de junio de 2026
¿Qué onda?

Rocío Pardo confesó cómo es su relación con la China Suárez

Rocío Pardo contó cómo es su vínculo actual con la China Suárez y sobre cómo es su vínculo con Rufina, la hija de la actriz y Nicolás Cabré.

Rocío Pardo y la China Suárez.&nbsp;

Rocío Pardo y la China Suárez. 

En pocas palabras

  • Relación con China Suárez: Rocío Pardo confesó que mantiene un vínculo de respeto y buena onda con la China Suárez, a quien considera una compañera y casi una amiga, con quien comparte planes y charlas.
  • Rol con Rufina: Pardo detalló que su rol con Rufina, hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, es de contención y compañerismo, evitando el rol de autoridad o regaño, dejando esa tarea a los padres.
  • Dinámica Familiar: Explicó que, a pesar de los escándalos mediáticos, la familia ensamblada logra avanzar gracias a la comunicación y el rol activo de Nicolás Cabré en la crianza y contención de Rufina.
  • Madurez de Rufina: Destacó la madurez de Rufina para procesar comentarios externos, atribuyéndola a la enseñanza de sus padres y a su propia capacidad de discernimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI

"Fuimos a cenar los tres y esa noche Nico casi no habló. Nos pusimos a charlar nosotras y pegamos desde el primer día", le contó Rocío Pardo a Infobae.

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En paz.

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Y siguió: "La veo casi como una amiga. Nos contamos todo, charlamos, hacemos planes. Ahora vamos a aprovechar para ver obras porque le gusta mucho el teatro. Para mí es una compañera", agregó la bailarina.

La relación de Rocío Pardo con la China Suárez

Incluso, Rocío Pardo reveló algunos detalles de su intimidad familiar: "A veces Nico me dice: 'Acá tendrías que decirle que esto no'. Y yo le respondo: No, ese no es mi trabajo’. Nunca voy a retarla, eso se lo dejo a los padres que son quienes tienen que poner los límites".

"Trato de construir el vínculo sin invadir un lugar que no me corresponde", agregó la joven artista en la entrevista íntima con Tatiana Schapiro.

Además, Rocío Pardo contó cómo viven en medio de tanto escándalo: "Nosotros podemos leer algo que no nos gusta y seguir adelante; ellos muchas veces no tienen todavía las herramientas para procesarlo. Por suerte ellos tienen mucha conversación y él se ocupa al ciento por ciento".

"Rufi es muy madura. Ve comentarios y sigue de largo. Tiene mucho que ver con la enseñanza de sus padres, con que sepa quiénes son realmente su mamá y su papá y que se quede con eso", expresó.

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Rocio Pardo con Rufina.

Rocio Pardo con Rufina.

En cuanto a la China Suárez, Rocío Pardo reveló que tienen un buen vínculo: "El respeto y la buena onda tienen que estar porque son fundamentales"..

Rocío Pardo confesó que hablaron antes de su boda con Nicolás Cabré: "Cuando pensamos el vestidito de Rufi para el casamiento hubo cosas que se hablaron entre mujeres. Pero en el día a día, Nico está en todo".

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