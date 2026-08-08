La picante respuesta de Fernanda Iglesias a Wanda Nara y Nora Colosimo

En un nuevo escándalo, Fernanda Iglesias blanqueó en Puro Show , en la pantalla de El Trece , que tenía un video que mostraba la supuesta manipulación de Wanda Nara y Nora Colosimo sobre las hijas de la mediática y Mauro Icardi.

“La angustia de las nenas es conmovedora, hay llantos y gritos. Se escucha que Nora les dice que están amenazadas y que una de las menores le contesta que su papá no hizo nada”, relató Fernanda Iglesias.

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En el programa de Moria Casán, Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara negó rotundamente la existencia del video. “Tengo para decir lo mismo que dije antes: qué casualidad que Nora se expone, que tiene un streaming que la rompió y justo salen a matarla. Basta, no tengo nada para decir”, lanzó.

Y blanqueó: “¿Ah sí? ¿Está en la Justicia? No sé qué quieren que les diga, que lo demuestren. Es una mentira absoluta. No me llegó ninguna notificación”.

“Para bien o para mal, porque a veces me pregunté si hice bien, fui la mediadora en esta familia, en este matrimonio, que como toda mamá y abuela no quería que se rompiera, justamente por lo niños”, manifestó la mamá de Wanda Nara.

Fernanda Iglesias le contestó a Nora Colosimo

Luego, en Puro Show, Pampito retrucó a Nora Colosimo dijo: “No sé por qué los famosos insisten en seguir desmintiendo a Fernanda Iglesias”.

“No hay nada más práctico que tener el video para desmentirlo. No quiero mostrarlo porque es angustiante, pero lo tengo”, insistió con tranquilidad Fernanda Iglesias. “Aparte todos vimos el video, todos”, aportó Nancy Duré.

“Si en medio minuto Nora dijo tantas pavadas, no quiero ni saber qué dirán en su programa de streaming. ¡No sabía ni que existía!”, acotó.

“Decir que el video no existe es fuerte porque acá lo vimos todos. Yo lo que voy a hacer es llevar el video a la Justicia para que lo vea quien corresponde”, sostuvo Fernanda Iglesias.

Y aclaró: “Ayer dije que estaba en la Justicia y hubo confusión, porque eso no implica que esté en la causa. El video llegó porque lo tenía alguien en su celular, que fue solicitado para peritaje”. “Esta gente está en la luna de valencia, no entienden nunca nada, así que lo voy a llevar”, sentenció.