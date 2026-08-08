Qué paso realmente entre Angie Balbiani y Jorge Rial

Hace muchos años corrieron versiones sobre un posible romance entre Angie Balbiani y Jorge Rial, que nunca fue confirmado. Ahora el tema volvió a escena en medio del enfrentamiento entre los exintegrantes del staff de Intrusos y el periodista.

Entre denuncias de chats paralelos, filtración de datos y enojos varios, Angie Balbiani aprovechó contar lo ocurrido. "Yo estaba en el panel, Jorge se casó con Romina Pereiro e invitó a todo el panel menos a mí. Se dijeron muchas cosas en ese momento, pero sé que había un tema de celos", reconoció.

Angie Balbiani reconoce que ella era nueva en el panel y podría haber sido la excusa perfecta para dejarla afuera del gran evento. "Fueron todos menos yo y al otro día, en el programa, se habló de eso", sumó la periodista sobre esa polémica.

Además, Angie Balbiani tuvo oportunidad de hablar del tema con Jorge Rial. "Me pidió perdón, obviamente, porque fue muy incómodo, pero no me dio explicaciones", dijo.

Angie Balbiani habló de todo.

Luego, sumó: "Romina hoy dice que no se acuerda, que yo tengo que soltar... pero no puedo soltar algo que nunca agarré. No lo digo por resentimiento sino porque me educaron de una forma y con ciertos valores y para mí, es importante que se sepa que no tuve nada que ver".

Su trabajo en Intrusos después de ese episodio se tornó muy complejo y con el correr del tiempo, la desvincularon: "Estaba contenta porque era una gran oportunidad, pero tenía este inconveniente. Es horrible que te acusen de estar con tu jefe, recién casado... horrible".