Cómo fue el apasionado romance de Silvia Süller y Daniel Passarella

Hace unos largos años Silvia Süller estuvo como invitada en el unipersonal "¿Dónde está Jey Mammon?" y al ser entrevistada por el personaje Estelita recordó su apasionado romance con Daniel Pasarella , cuando el exjugador era el presidente de River Plate.

"La más grande fue de un jugador que ahora es capo de River", deslizó picante Silvia Süller sobre ese romance y asintió cuando el público mencionó el nombre de Daniel Passarella.

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"Fue como el Kamasutra, un cosa espectacular. Se extrañan esas cosas. Me gustaría de nuevo", agregó la expareja de Silvio Soldán sobre esos apasionados encuentros.

Silvia Süller también se refirió a las cosas que recibió a cambio de tener sexo. "La vida es un trueque, hay que dar para recibir. Vos me das, yo te doy. Hasta un auto llegué. Dame el efectivo y yo hago lo que quieras", disparó en la charla con Jey Mammon.

Silvia Suller recordó su romance con Daniel Passarella.

Su romance con un presidente

Consultada acerca de si había estado con presidentes, dio a entender que estuvo con Carlos Menem y con el exmandatario de Paraguay, Fernando Lugo. Silvia Süller no se guardó nada.

"Estuve con uno de este país. El de acá fue el padre y los dos hijos. Es mentira que el mayor tenga una anaconda, es normal. Me dio bastante suerte, me dio un auto. El otro es de un país limítrofe: Lugo, amo Paraguay", sentenció.