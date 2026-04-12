Silvio Soldán reveló por qué se separó de Silvia Süller

Silvio Soldán habló sin vueltas sobre la escandalosa separación de Silvia Süller, con quién tuvo una larga relación y un hijo en común, y cuál fue el verdadero desencadene de la ruptura en una serie de episodios ocurridos en la familia.

Recordó una escena que marcó el punto final. Ocurrió mientras conversaba con un odontólogo sobre el costo de una prótesis dental para su madre y Silvia Süller, según sus palabras, escuchaba detrás de la puerta.

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“No me acuerdo la cifra. Cinco mil, diez mil dólares. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, contó Silvio Soldán sin vueltas en América TV.

La tensión se incrementó cuando Silvia Süller irrumpió en el despacho y lo increpó por el gasto destinado a su mamá: “¿Con quién hablabas? ¿Con fulano? ¿Y vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?”.

Silvio Soldán recordó otras situaciones de Silvia Süller

Para Silvio Soldán, este tipo de situaciones no eran esporádicas, sino que representaban una constante en la convivencia: “Pasaron muchas de esas y yo nunca dije nada”.

“Esto nunca lo quise decir públicamente, pero hoy no sé, siento como una obligación de decirlo”, confesó el legendario locutor y animador de 91 años.

image Silvio Soldan y Silvia Suller, en otros tiempos.

También aprovechó el espacio mediático para enviarle un mensaje directo a su ex pareja y madre de su hijo menor: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”.

“Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta todavía. Pero no importa, ya pasó, ya pasó. Me siento muy mal. No tenía que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar en las redes, seguramente”, sentenció.