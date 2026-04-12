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12 de abril de 2026
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Silvio Soldán reveló por qué se separó de Silvia Süller

Silvio Soldán contó la relación con Silvia Süller terminó luego de varios episodios y recordó un situación que fue del desenlace para la pareja.

Silvio Soldán y Silvia Süller, en otros tiempos.&nbsp;

Silvio Soldán y Silvia Süller, en otros tiempos. 

Recordó una escena que marcó el punto final. Ocurrió mientras conversaba con un odontólogo sobre el costo de una prótesis dental para su madre y Silvia Süller, según sus palabras, escuchaba detrás de la puerta.

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“No me acuerdo la cifra. Cinco mil, diez mil dólares. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, contó Silvio Soldán sin vueltas en América TV.

La tensión se incrementó cuando Silvia Süller irrumpió en el despacho y lo increpó por el gasto destinado a su mamá: “¿Con quién hablabas? ¿Con fulano? ¿Y vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?”.

Silvio Soldán recordó otras situaciones de Silvia Süller

Para Silvio Soldán, este tipo de situaciones no eran esporádicas, sino que representaban una constante en la convivencia: “Pasaron muchas de esas y yo nunca dije nada”.

“Esto nunca lo quise decir públicamente, pero hoy no sé, siento como una obligación de decirlo”, confesó el legendario locutor y animador de 91 años.

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Silvio Soldan y Silvia Suller, en otros tiempos.

Silvio Soldan y Silvia Suller, en otros tiempos.

También aprovechó el espacio mediático para enviarle un mensaje directo a su ex pareja y madre de su hijo menor: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”.

“Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta todavía. Pero no importa, ya pasó, ya pasó. Me siento muy mal. No tenía que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar en las redes, seguramente”, sentenció.

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